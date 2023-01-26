Из-за ОРВИ полностью закрыли три школы в Алтайском крае

Из-за ОРВИ полностью закрыли три школы в Целинном, Третьяковском и Солонешенском районах, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Алтайском крае зарегистрировали 17,6 тыс. случаев ОРВИ за неделю с 16 по 22 января. Это на 7% ниже предыдущей недели. Рост отмечается только среди школьников 7−14 лет.

Среди заболевших регистрируют циркуляцию вирусов гриппа (А (H1N1) 09 и гриппа В), а также вирусов негриппозной этиологии (риновирусы, парагрипп и бокавирусы).

Кроме школ в Целинном, Третьяковском и Солонешенском районах, в крае закрыли 122 класса в 36 школах и 88 групп в 55 детских садах.

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