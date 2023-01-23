23 января
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Здоровье

Почему капли от насморка для детей могут быть опасны, рассказала педиатр

Большинство капель от насморка сосудосуживающие и дают временное облегчение носового дыхания ребенка, сообщает «Газете.ру» врач-педиатр Виктория Горлова.

Простуда, грипп.
Простуда, грипп.
СС0

По словам врача, использовать капли для носа можно только в случаях, когда насморк доставляет сильный дискомфорт ребенку.

Как говорит специалист, в некоторых странах капли не рекомендуют к использованию детям до 6 лет. Так при длительном и бесконтрольном использовании препаратов возникает привыкание — медикаментозный ринит.

Специалист отмечает, что опасность кроется и в передозировке каплями. Это может привести к интоксикации вплоть до летального исхода.

Эксперт советует при выборе капель для детей, внимательно ознакомиться с правилами применения и дозировкой — препараты, которые подходят для взрослых, могут быть вредными для детей.

«Желательно выбирать такие пипетки или спреи, где строго попадает отмеренное количество препарата, а не целая струя бесконтрольно выливается в нос», — подчеркивает Горлова.

Также, говорит она, не стоит забывать и о строго ограниченных днях применения капель — не более трех и не чаще трех раз в сутки. При выборе безопасного препарата лучше обратиться к специалисту.

Ранее педиатр назвала самое частое осложнение после орви и гриппа у детей.

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