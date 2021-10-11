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Образование

В российском городе всех школьников переведут на удаленку

Все школьники Воронежа переходят с 12 октября на удаленку из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Точно так же будут работать все учреждения образования и спортивной подготовки, сообщает РИА Новости.

Власти также рекомендовали работодателям перевести на дистанционный режим работы или отправить в оплачиваемый отпуск тех сотрудников, у которых есть дети — ученики первых-четвертых классов. Руководители районов области по-прежнему сами решают вопрос введения дистанционного режима и закрытия школ или отдельных классов при превышении эпидпорога.

Вузам и профессиональным образовательным организациям рекомендовано с 12 октября проводить лекции, практические и лабораторные работы в онлайн-формате.

С 11 октября в области вводят самоизоляцию для непривитых граждан старше 65 лет, пишет bfm.ru. Уже приостановлена работа концертных организаций, концертных площадок, ярмарок, рынков по розничной продаже непродовольственных товаров, запрещено проведение спортивных мероприятий со зрителями.

Ранее сообщали, что 72 региона России, руководствуясь эпидситуацией, уже могут вести принудительный локдаун.

В Алтайском крае Роспотребнадзор призвал несколько ужесточить меры из-за коронавируса.

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