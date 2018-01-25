В школах Алтайского края появились агроклассы

В крае разрабатывается трехуровневая система профориентационной работы от начальной до старшей школы, рассказывает ректор Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования Максим Костенко. По его словам, благодаря этой системе колледжи пересмотрят свои программы с точки зрения ста перспективных профессий в агробизнесе и будут предлагать новые специальности.

Светлана Свиридова,

директор Новороссийской школы Рубцовского района:

— У нас 250 га пашни, мы её обрабатываем, сеем пшеницу, у нас есть огород — 0,5 га, есть сад, у нас есть техника, но она не в очень хорошем состоянии находится, поэтому новый трактор нам не помешает. Более того, мы ещё обучаем детей по профессии тракторист-машинист.

Аграрные навыки на краевом уровне будут внедрять с помощью системы обучения, сначала для учителей. Они получат новые учебники — географию Алтайского края и ботанику.