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Образование

Власти утвердили новые требования к проведению ЕГЭ

Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали новые требования к организаторам ЕГЭ на время пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замминистра просвещения Дмитрия Глушко.

Барнаульская гимназия №42.
Барнаульская гимназия №42.
Анна Зайкова.

По словам замминистра, школьников будут рассаживать на большее расстояние друг от друга, чем обычно, чтобы снизить риск инфицирования. Для этого разработаны требования зигзагообразной траектории.

Также всем участникам ЕГЭ будут измерять температуру и обрабатывать руки антисептиками.

Глушко отметил, что экзамены важны тем, кто собирается поступать в высшее учебное заведение. Те, кто хочет поступить в колледж, не обязаны сдавать ЕГЭ. Решений о переносе ЕГЭ нет: пока что дата остается прежней — 8 июня. «Мы ждем 12 мая, когда станет ясно, как мы будем жить ближайшие неделю-две», — напомнил чиновник.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения готово перенести на осень или даже отменить основной государственный экзамен.

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