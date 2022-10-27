«Возраст молодой, а уже лукавите»: краевые депутаты не поддержали самого молодого коллегу в вопросах стипендий

Депутаты АКЗС вновь обсуждали повышение стипендий обучающимся профессиональных колледжей и лицеев 27 октября. С инициативой выступила фракция КПРФ и не была поддержана. Представлявшему законопроект коммунисту заявили, что он лукавит и плохо разбирается в сути проблемы. При этом «против» никто не проголосовал.

Законопроект представлял 22-летний депутат КПРФ Александр Волобуев. Он рассказал, что закон, регламентирующий размер стипендий, был принят еще в 2005 году. Тогда ее уровень составлял 140 рублей.

В 2008-ом — уже 400 рублей. Позже законодатели решили, что стипендию будут определять сами образовательные учреждения, правда, ориентируясь на некий норматив. Он составляет 487 рублей, а с учетом коэффициентов — 560−609 рублей. И этот норматив много лет не меняется.

Инициатива КПРФ заключается в том, чтоб привязать размер стипендий не к нормативу, а к прожиточному минимуму в регионе и закрепить ее на уровне 10%.

Александр Волобуев объяснил: таким образом стипендии удастся поднять в 2,5 раза. Максимальный ее уровень составит 1,4 тыс. рублей. Депутат отметил, что и этого недостаточно, чтобы покрыть затраты студентов на проезд, перекусы и покупку канцелярии.

Студент. Образование. СС0.

По подсчетам коммунистов, на эти цели понадобится от 454 млн рублей.

О чем говорили другие депутаты

Председатель АКЗС Александр Романенко утверждает, что Волобуев не совсем прав. По его словам, стипендии в Алтайском крае повышают. Так, в следующем году они будут проиндексированы на 10,7%. «Возраст молодой, а уже лукавите», — сказал Романенко. Коммунист на это смог возразить: стипендиальный фонд вроде как увеличивается, но сами студенты это не особо чувствуют.

Поддержал коллегу еще один коммунист АКЗС Андрей Кривов. Он отметил, что решить проблему комплектации промпредприятий региона кадрами никогда не удастся решить, если не обратить внимание на профобразование.

Аналогичного мнения придерживалась и Людмила Цивилева, представляющая ЛДПР.

Александр Молотов , руководитель фракции СР-ЗП в АКЗС. Фото Екатерины Смолихиной

Александр Молотов, председатель комитета АКЗС по науке и образованию, во второй раз отметил слабое экономическое обоснование законопроекта и уточнил, где в условиях дефицитного бюджета найти сотни миллионов рублей на повышение стипендий.

«У кого забрать? У дошкольного образования?» — поинтересовался Молотов.

По его словам, рассчитывать на то, что 2022 год Алтайский края закончит с профицитом бюджета, не приходится. Значит, дополнительных средств на повышение стипендий нет.

Примечательно, что против законопроекта никто из депутатов не проголосовал. 32 депутата вообще не голосовали, девять воздержались, 26 были «за».