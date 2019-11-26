Временный ректор АГМУ раздала поручения и перетрясла кадры

И. о. ректора Алтайского медицинского университета Ирина Шереметьева провела первое заседание ректората и объявила коллегам о кадровых перестановках, а также поручила разобраться в убыточности вузовской поликлиники. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АГМУ.

Шереметьева назначила двух проректоров, а одну должность упразднила — теперь в вузе не будет проректора по учебно-воспитательной и социальной работе, но зато будет по международной деятельности.

Юридическая служба получит усиление. Ее переведут в статус управления правового обеспечения. Также на ректорате коллективу представили нового председателя профсоюза обучающихся АГМУ Дмитрия Чернышова.

Руководитель управления по информатизации Павел Бурьянов наконец избавился от приставки и. о. после полутора лет работы в этой должности.

Также Ирина Шереметьева дала несколько поручений профильным структурным подразделениям по поводу состояния помещений вуза. Специалисты должны проверить, соответствуют ли аудитории и лекционные залы всем требованиям.

Еще одно поручение касается убыточности работы поликлиники «Консультативно-диагностический центр». И.о. ректора намерена разобраться в причинах и найти выход из положения.

«Все то хорошее, что было заложено ранее, будет сохранено. Дальше будет еще лучше», — заверила она.

20 ноября стало известно, что ректора Алтайского государственного медицинского университета Игоря Салдана сняли с занимаемой должности. Документ об его отставке подписала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.