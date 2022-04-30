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Образование

Юные журналисты вместе с московским режиссером снимут фильм с нуля на краевом фестивале

Газета «САМИ», авторы которой — алтайские подростки, проведет 22-ой фестиваль «Свой голос». 4 мая на нем соберутся более ста юных журналистов со всего края, которые публикуют заметки в школьных газетах и пробуют свои силы в создании теленовостей или интернет-ресурсов. Теперь они смогут оценить и кинопрофессии.

Юный журналист газеты "САМИ".
Юный журналист газеты "САМИ".
vk.com/altsami.

Под руководством московского сценариста и режиссера Татьяны Мирошник школьники напишут сценарий, снимут и смонтируют фильм. Все в рамках проекта «Диалог поколений» детского медийного объединения «Бумеранг», поддержанного грантом президента РФ.

Также участники подготовят тематический интернет-ресурс, посвященный диалогу культур и межэтническому взаимодействию. Для этого подростки побывают в музеях, организациях, занятых сохранением культурного наследия, пообщаются с представителями различных народов, живущих в Алтайском крае: немцами, поляками, татарами, армянами, корейцами и другими. На все — от сбора информации до презентации сайта — у юнкоров будет менее суток.

Презентация проекта пройдет в третий, итоговый день фестиваля в концертном зале АлтГУ. Там же наградят победителей краевого конкурса творческих работ «Точка зрения». Материалы оценивали преподаватели кафедры теории и практики журналистики. Вместе с дипломами школьники получат дополнительные баллы при поступлении на направление «Журналистика» в АлтГУ.

Представят на фестивале и несколько проектов слушателей программы повышения квалификации от Института гуманитарных АлтГУ и газеты «САМИ». Алтайские педагоги вместе со своими учениками разработали и реализовали образовательные виртуальные проекты.

И наконец, участники фестиваля начнут работу над «Интерактивной картой музеев Алтайского края». Проект реализует газета «САМИ» при поддержке гранта губернатора в сфере культуры. Школьники нанесут на карту региона первые маркеры и заполнят информационные карточки об алтайских музеях. Через несколько месяцев работы подростки создадут ресурс, который позволит познакомиться с экспонатами учреждений, расположенных даже в самых отдаленных районах региона.

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