18 августа
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Образование

За год в Сибири построили в 15 раз меньше школ, чем планировали

Две школы построили в Сибирском федеральном округе за 2022 год в Новосибирской и Томской областях — вместо 31 запланированной, сообщают на сайте полномочного представителя президента в СФО.

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

Главная причина такого отставания — рост цен на стройматериалы. Правительство РФ приняло решение выделить деньги из федерального бюджета для «компенсации удорожания стоимости материалов и своевременного завершения строек».

Сейчас к приему школьников готовы новые учебные здания в Новосибирской и Томской областях.

На особом контроле находятся две школы — в селе Усть-Кокса (Республика Алтай) на 275 мест и деревне Грановщина (Иркутская область) на 725 мест. Их хотели построить еще в 2021 году.

Также семь школ имеют «высокую степень строительной готовности» Среди них три объекта в Кемеровской области, по одному в Алтайском, Красноярском краях, Иркутской и Новосибирской областях.

Школа.
Школа.
Открытые источники в интернете.

На сайте отмечают, что за прошедший месяц региональным властям удалось преодолеть отставание при строительстве ряда учебных заведений. Заместитель полпреда Александр Орехов считает, что залог успеха правильного планирования — фиксированные сроки мероприятий по подготовке к началу работ:

«В целях недопущения срыва сроков необходимо заблаговременно подготовиться к возведению объектов, прежде всего, качественно провести проектно-изыскательные работы, чтобы при поступлении субсидии из федерального бюджета непосредственно приступать к строительству», — отмечают на сайте.

Ранее в Министерстве образования и науки Алтайского края пообещали отремонтировать 40 школ.

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