За лайки под критическим постом в соцсети отчислили несколько студенток

Студенты Высшей школы «Останкино» заявили, что их отчислили за лайки в соцсетях, рассказала одна из них, пишет Мockva.ru .

Девушки отметили как понравившийся комментарий одного из пользователей соцсети. Там подвергалось критике решение школы не проводить занятия в период нерабочих дней. При этом студенты все равно обязаны были оплатить учебу. Перерасчет им проводить не планировали.

После этого студентки получили от администрации школы сообщение. В нем их поступок назвали мерзким, а затем шесть человек отчислили, пишет bfm.ru.

Встретиться с руководством учебного заведения и получить объяснения произошедшего им так и не удалось, поскольку им заблокировали пропуск на территорию вуза. Теперь они будут подавать в суд.