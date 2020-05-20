За миллионом рублей в Алтайский край приедут учителя из разных регионов России

В Алтайском крае определили список из 44 претендентов на получение единовременной компенсационной выплаты по программе «Земский учитель», сообщает региональное минобразование.

Заседание конкурсной комиссии по отбору претендентов состоялось 15 мая в дистанционном режиме. Опубликован документ со списком педагогов, набравших наибольшее количество баллов.

«36% от числа победителей — представители Алтайского края, 64% - представители иных регионов РФ (Новосибирская, Томская, Кемеровская, Тверская, Самарская, Саратовская, Тюменская, Архангельская, Челябинская области, Красноярский, Краснодарский, Хабаровский, Забайкальский края, Республики Алтай, Крым, Тыва и Саха)», — рассказали в ведомстве.

В числе претендентов на выплату: 11 учителей начальных классов, 9 — русского языка и литературы, 8 — иностранного языка, 8 — истории и обществознания, 5 — математики, 2 — химии и биологии и 1 учитель физической культуры.

Победители должны направить подтверждения согласия на переезд и на заключение трудового договора на срок не менее пяти лет.

В сельской школе. altapress.ru

Педагогов ожидают школы Романовского, Быстроистокского, Усть-Калманского, Ельцовского, Хабарского, Краснощековского, Солонешенского, Волчихинского, Заринского, Завьяловского, Поспелихинского, Немецкого национального, Благовещенского, Троицкого, Топчихинского, Алейского, Змеиногорского, Залесовского, Зонального, Бурлинского, Кытмановского, Тогульского, Усть-Пристанского районов, а также городов Белокуриха и Яровое.

Напомним, после объявление конкурса на Алтай поступил вал заявок от желающих работать сельским учителем.

Ранее altapress.ru рассказывал, что программа «Земский учитель» будет действовать до 2022 года. В 2020 году единовременную выплату получат 44 человека, в 2021-м — 39, в 2022-м — 36.