Российский «плавучий Чернобыль» вызвал беспокойство в Германии

Судно сейчас находится в порту Мурманска и в августе должно будет преодолеть около 5 тыс. км до города Певек на Чукотке, пишет Der Tagesspiegel.

Экологи прозвали этот проект Росэнергоатома «плавающим Чернобылем» и опасаются, что в случае аварии радиоактивные вещества попадут в море.

Бундестаг в свою очередь заявил, что создание электростанции стало «еще одним проявлением безответственной политики РФ в сфере ядерной энергетики», пишет «Росбалт». Кроме того, как считают в Германии, Россия сможет дополнительно оказывать влияние на зарубежные страны, так как Росатом активен в том числе и в европейских государствах, таких как Венгрия и Финляндия.