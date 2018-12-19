«А это по-русски»: спикер АКЗС объяснил, почему в Змеиногорске случился коммунальный коллапс

Спикер краевого заксобрания Александр Романенко, в чей округ входит Змеиногорский район, считает, что запускать новую котельную в эту зиму поторопились. Технологические сбои, износ сетей и отсутствие главы в городе привели к коммунальным авариям. Модернизация котельных идет во многих районах края по одному сценарию, опыт Змеиногорска может стать уроком.

Романенко объяснил: коммунальный комплекс Змеиногорского района работал нерентабельно — по устаревшим технологиям и с огромными потерями в водопроводах и теплосетях. Поэтому на модернизацию системы теплоснабжения района направили более 200 млн рублей. Вместо шести старых котельных открыли одну новую модульную.

Но здесь начались сбои. Во-первых, построили поздно — в октябре-ноябре. Во-вторых, старые, изношенные сети после ее подключения стали рваться.

«Мы опоздали реанимировать систему, решения надо было принимать двумя-тремя годами ранее», — сказал Романенко.

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого заксобрания:

Это как в устаревшем организме. Пока стабильный образ жизни, без потрясений, то вроде и идет ничего. А как начинаются движения туда-сюда, он дает сбой. Так и здесь. Когда мы начали подключать новую котельную к существующей системе теплоснабжения, появились огромные порывы. Но главное, считаю, была не до конца продумана технологическая цепочка проведенных работ.

По мнению Романенко, нужно было эту зиму отработать на старом оборудовании, новую систему запустить следующим летом, опробовать ее и запустить в следующем отопительном сезоне.

На вопрос, почему новые котельные не только в Змеиногорске, но и в некоторых других районах (например, в Мамонтовском) начали строить осенью, когда по идее все системы уже должны быть готовы к запуску отопительного сезона, Романенко ответил: «А это по-русски».

Дело в системе и сроках выделения бюджетных средств, в том числе из федерального бюджета, объяснил он.

На замечание, что проблема повторяется из года в год и, наверно, можно было бы сделать выводы, он ответил, что «уже делаем».

Он также пообещал, что модернизация систем тепло- и водоснабжения в крае обязательно продолжится.

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого заксобрания:

Это нужно. Нам нельзя при дотационном бюджете отвлекать ресурсы на обогрев атмосферы.

Напомним, в Змеиногорске после запуска отопительного сезона произошло несколько крупных аварий, из-за чего замерзали сотни жителей города.