Активность Виктора Томенко в Instagram упала «на дно» губернаторского рейтинга

Авторы рейтинга анализировали медиаактивность губернаторов и глав регионов с 16 по 22 ноября. За это время Виктор Томенко сделал всего одну публикацию, которую посвятил открытию Аллеи памяти и славы у здания регионального ГУ МЧС России.
В списке по активности Томенко занял 46 место (из 47), поделив его с еще тремя губернаторами (Ивановской, Владимирской и Новосибирской областей).
Еще менее активными оказались губернатор Тюменской области и глава Республики Бурятия. Они не опубликовали ни одного поста.
Больше всех контента в Instagram запостил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он разместил 21 пост, 105 материалов в «историях» и провел «прямой эфир» с подписчиками.
В сентябре политические Telegram-каналы включили Instagram Виктора Томенко в рейтинг худших аккаунтов среди глав регионов.
Цифры
У Виктора Томенко 207 публикаций и 105 тыс. подписчиков. Сам он подписан на 44 аккаунта (в основном это официальные страницы ведомств, а также коллеги и журналисты).