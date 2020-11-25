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Политика

Активность Виктора Томенко в Instagram упала «на дно» губернаторского рейтинга

За неделю губернатор Алтайского края Виктор Томенко опубликовал в Instagram один пост, поэтому в рейтинге активности глав субъектов РФ в этой соцсети он занял предпоследнее место. Список составили в агентстве политических и экономических коммуникаций.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Антон Федотов / altairegion22.ru

Авторы рейтинга анализировали медиаактивность губернаторов и глав регионов с 16 по 22 ноября. За это время Виктор Томенко сделал всего одну публикацию, которую посвятил открытию Аллеи памяти и славы у здания регионального ГУ МЧС России.

В списке по активности Томенко занял 46 место (из 47), поделив его с еще тремя губернаторами (Ивановской, Владимирской и Новосибирской областей).

Еще менее активными оказались губернатор Тюменской области и глава Республики Бурятия. Они не опубликовали ни одного поста.

Больше всех контента в Instagram запостил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он разместил 21 пост, 105 материалов в «историях» и провел «прямой эфир» с подписчиками.

В сентябре политические Telegram-каналы включили Instagram Виктора Томенко в рейтинг худших аккаунтов среди глав регионов.

Цифры

У Виктора Томенко 207 публикаций и 105 тыс. подписчиков. Сам он подписан на 44 аккаунта (в основном это официальные страницы ведомств, а также коллеги и журналисты).

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