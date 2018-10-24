Александр Карлин получил повышение в Совфеде

Экс-губернатора Алтайского края Александр Карлин избрали заместителем председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Это решение приняли на заседании комитета 23 октября.

Председатель комитета Андрей Клишас заявил ТАСС, что должность была вакантна, а Карлин как нельзя лучше подходил для нее. Он добавил, что алтайский экс-губернатор занимал должность первого заместителя министра юстиции РФ, а также имеет большой опыт работы в органах прокуратуры.

«Ценно то, что к нам пришел доктор юридических наук Александр Богданович Карлин. Я попросил его согласиться на то, чтобы мы его избрали заместителем председателя комитета», — сказал Клишас. Члены комитета единогласно поддержали его кандидатуру.

18 сентября Виктор Томенко подписал указ о назначении Александра Карлина сенатором от Алтайского края.