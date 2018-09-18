Губернатор Томенко своим первым указом назначил Карлина сенатором

Срок полномочий сенатора Карлина будет сопоставим со сроком полномочий назначившего его губернатора Виктора Томенко, то есть 5 лет.
Михаил Щетинин, который ранее занимал пост председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, освобожден от занимаемой должности. Сенатором Щетинин был с сентября 2014 года.
Около месяца назад, по данным altapress.ru, он предпринимал активные меры для того, чтобы сохранить за собой пост. Впрочем, как оценивали тогда эксперты, шансов у него было немного в силу уже имевшихся договоренностей.
Щетинин ранее отказывался от комментариев по поводу своей возможной отставки и нового места работы. По данным ИА «Банкфакс», экс сенатор может претендовать на пост главы краевого Минэкономразвития, которым он руководил до назначения в Совфед. По другой версии, Щетинин может стать профессором АлтГТУ.