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Политика

Алтай включили в список регионов с самой слабой поддержкой Путина

Республику Алтай назвали одним из регионов, в котором работу президента РФ Владимира Путина поддерживают слабее всего.

Олег Хорохордин и Владимир Путин.
Олег Хорохордин и Владимир Путин.
http://kremlin.ru

Исследование подготовила администрация президента (АП) на основе «Георейтинг» Фонда общественного мнения. В нем учитывалась разница в позитивных и негативных оценках в процентах.

Регионами с низкой поддержкой Владимира Путина стали республики Алтай и Бурятия, Хабаровский край, Еврейская АО и Удмуртия, сообщает «Коммерсант», в распоряжении которого оказалась аналитическая записка из АП.

В записке уточняется, что в Республике Алтай рейтинг Владимира Путина упал на 21,4 пункта. Регионами, которые набрали больше положительных голосов в оценке деятельности Путина стали Чечня, Крым и Севастополь.

Политолог Виталий Иванов считает, что Алтай и Бурятия представили больше негативных оценок из-за «фрустрации коренного населения», которой пользуются политические элиты, пишет Тайга.инфо.

Проблемы с рейтингом могут отразиться на губернаторах, если ситуация в регионах не станет лучше, считает политолог.

Ключевые проблемы

Низкий уровень зарплат, безработица, отсутствие врачей и учителей в селах — вот несколько ключевых проблем Республики Алтай, заявлял 16 июля на встрече с президентом Владимиром Путиным исполняющий обязанности (на тот момент) главы региона Олег Хорохордин.

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