Алтайская бизнес-группа неожиданно папала в число владельцев самых больших в России охотугодий

Информационный портал «Открытые медиа» опубликовал рейтинг владельцев крупнейших охотничьих угодий в России. В нем оказались и представители Алтайского края.

Совершенно неожиданно первое место в этом странном рейтинге заняла бизнес-семья погибшего еще в 2017 году алтайского предпринимателя Анатолия Банных. По данным источника, ей принадлежит 1,12 млн га на Алтае и в Хакасии. По этому показателю ФПГ «Сибма» опередила даже «Газпром» и АФК «Система».

«Открытые медиа» указывают, что якобы эти огромные площади достались сводному брату Банных Сергею Розбаху и деловому партнёру Сергею Портнягину. Авторы рейтинга также пишут, что Дмитрий Томильцев является создателем фармацевтической группы «Эвалар» и «Сибирской медиа группы».

Впрочем, рейтинг вызывает серьезные сомнения, если понимать, кто за ним стоит. «Открытые медиа» — это проект опального олигарха Михаила Ходорковского. Как писал РБК, сайт был профинансирован бывшим владельцем «ЮКОС» и зарегистрирован в Эстонии. В этом проекте Ходорковский объединил паблики из соцсетей «Инфометр», OpenEconomy, Culttriger и WTFuture, которые также ранее спонсировал.

Очевидно, основной удар «Открытые медиа» пытались нанести по государственным госкорпорациям. Ходорковский давно ведет из-за границы борьбу с режимом Путина и его окружением. Но под раздачу в данном случае попала и алтайская финансово-промышленная группа.

Некомпетентность авторов рейтинга проявилась в том, что в одном из фрагментов текста они называют Банных бывшим губернатором Алтая.