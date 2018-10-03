Алтайская коммунистка, ходившая на пенсионные митинги в костюме смерти, вышла из партии

Наталья Пайвина вступила в КПРФ в апреле 2018 года, подала заявление о выходе из партии 30 сентября. К заявлению она приложила партбилет и удостоверение помощника депутата новоалтайского горсобрания.
Она была активной общественницей — много помогала жильцам своего дома, и, как она говорила раньше, в партии ее в этом поддерживали.
Пайвина ярко выступила на митингах против повышения пенсионного возраста, организованных КПРФ: пришла в костюме смерти с косой, который сама же и изготовила. «У меня на спине было написано: „Пенсия за мной“. Это означает, что если поднимут пенсионный возраст, люди до него не доживут», — объясняла она.
Кандидат в депутаты
КПРФ выдвинула активистку кандидатом в депутаты Березовского сельсовета, выборы прошли 9 сентября. Однако на участке у нее произошел конфликт с членами избирательной комиссии. В этой ситуации она ожидала поддержки от партии. Но, по ее словам, не получила ее.
Наталья Пайвина,
председатель совета дома в Новоалтайске:
Меня выдвинула КПРФ кандидатом в депутаты Березовского сельсовета. Меня при этом не спросили. Решила — если выберут, буду работать с поселком. Нет — и славненько. В день выборов я находилась на участке, следила за событиями и происходящим. Фиксировала нарушения. Написала две жалобы.
Депутатом ее не избрали — сама она говорит об этом: «Как камень с души». А спустя сутки на ее страничку в «Одноклассниках» стали поступать личные сообщения с оскорблениями и угрозами от другого пользователя соцсети — ее имя совпадало с именем члена избиркома, на которого она написала жалобу.
«Тварюшка безработная», «хотели бы врезать» — это только часть того, что было написано (собеседница altapress.ru предоставила редакции скриншоты переписки).
Ожидала помощи
Наталья Пайвина обратилась за помощью в новоалтайское отделение, но там сказали, что это ее личные проблемы, утверждает она. Вообще, по словам нашей собеседницы, отношения с секретарем отделения у нее не сложились — и это мягко сказано.
Наталья Пайвина,
председатель совета дома в Новоалтайске:
Для себя я решила, что с партией мне не по пути. Я действовала в интересах партии. А партия меня оставила с возникшими проблемами наедине. Меня предали. Сейчас мне сказали, что я неправильно поняла, что если комиссия подаст в суд на КПРФ, то они меня защитят. А меня лично? Пусть оскорбляют и угрожают члену КПРФ? В партии я пробыла недолго, но мне хватило времени понять, кто есть кто.
Ранее заявление о выходе из КПРФ написали бийчанин Евгений Корчагин и депутат краевого парламента Олег Кравченко.
Ничего экстраординарного
Первый секретарь алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова в выходе людей из КПРФ не видит ничего экстраординарного. Люди вступают в партию, потом понимают, что ошиблись, и выходят из нее, это нормальное явление, и не стоит раздувать это и утверждать, что у партии есть проблемы, считает она.
Наоборот: партия, по ее словам, развивается, наращивает потенциал. Активно занимается вопросами федерального уровня — организацией всероссийского референдума о повышении пенсионного возраста.
Мария Прусакова,
первый секретарь алтайского крайкома:
Что касается Натальи Пайвиной, то, думаю, вступив в КПРФ, она вообще не поняла, куда попала. Это было видно еще по ее высказыванию: «Ленин для меня — это никто» (в интервью altapress.ru. — прим. редакции).