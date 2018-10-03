Алтайская коммунистка, ходившая на пенсионные митинги в костюме смерти, вышла из партии

Наталья Пайвина, член КПРФ из Новоалтайска и помощник депутата Новоалтайского горсобрания, выступавшая на митинге против повышения пенсионного возраста в костюме смерти с косой, написала заявление о выходе из компартии. В крайкоме КПРФ считают, что ее вступление в партию изначально было ошибкой.

Наталья Пайвина вступила в КПРФ в апреле 2018 года, подала заявление о выходе из партии 30 сентября. К заявлению она приложила партбилет и удостоверение помощника депутата новоалтайского горсобрания.

Она была активной общественницей — много помогала жильцам своего дома, и, как она говорила раньше, в партии ее в этом поддерживали.

Пайвина ярко выступила на митингах против повышения пенсионного возраста, организованных КПРФ: пришла в костюме смерти с косой, который сама же и изготовила. «У меня на спине было написано: „Пенсия за мной“. Это означает, что если поднимут пенсионный возраст, люди до него не доживут», — объясняла она.

Кандидат в депутаты

КПРФ выдвинула активистку кандидатом в депутаты Березовского сельсовета, выборы прошли 9 сентября. Однако на участке у нее произошел конфликт с членами избирательной комиссии. В этой ситуации она ожидала поддержки от партии. Но, по ее словам, не получила ее.

Наталья Пайвина,

председатель совета дома в Новоалтайске:

Меня выдвинула КПРФ кандидатом в депутаты Березовского сельсовета. Меня при этом не спросили. Решила — если выберут, буду работать с поселком. Нет — и славненько. В день выборов я находилась на участке, следила за событиями и происходящим. Фиксировала нарушения. Написала две жалобы.

Депутатом ее не избрали — сама она говорит об этом: «Как камень с души». А спустя сутки на ее страничку в «Одноклассниках» стали поступать личные сообщения с оскорблениями и угрозами от другого пользователя соцсети — ее имя совпадало с именем члена избиркома, на которого она написала жалобу.

«Тварюшка безработная», «хотели бы врезать» — это только часть того, что было написано (собеседница altapress.ru предоставила редакции скриншоты переписки).

Ожидала помощи

Наталья Пайвина обратилась за помощью в новоалтайское отделение, но там сказали, что это ее личные проблемы, утверждает она. Вообще, по словам нашей собеседницы, отношения с секретарем отделения у нее не сложились — и это мягко сказано.

Наталья Пайвина,

председатель совета дома в Новоалтайске:

Для себя я решила, что с партией мне не по пути. Я действовала в интересах партии. А партия меня оставила с возникшими проблемами наедине. Меня предали. Сейчас мне сказали, что я неправильно поняла, что если комиссия подаст в суд на КПРФ, то они меня защитят. А меня лично? Пусть оскорбляют и угрожают члену КПРФ? В партии я пробыла недолго, но мне хватило времени понять, кто есть кто.

Ранее заявление о выходе из КПРФ написали бийчанин Евгений Корчагин и депутат краевого парламента Олег Кравченко.

Ничего экстраординарного

Первый секретарь алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова в выходе людей из КПРФ не видит ничего экстраординарного. Люди вступают в партию, потом понимают, что ошиблись, и выходят из нее, это нормальное явление, и не стоит раздувать это и утверждать, что у партии есть проблемы, считает она.

Наоборот: партия, по ее словам, развивается, наращивает потенциал. Активно занимается вопросами федерального уровня — организацией всероссийского референдума о повышении пенсионного возраста.

Мария Прусакова,

первый секретарь алтайского крайкома: