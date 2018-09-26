Ездивший к Путину на «Запорожце» бийский депутат со скандалом покинул КПРФ

В Алтайском крае случился очередной громкий выход из компартии. На этот раз КПРФ покинул депутат бийской гордумы Евгений Корчагин, прославившийся своей поездкой к Путину на желтом «Запорожце» .

Как заявил Корчагин, свое заявление о выходе из партии он написал еще 17 сентября, сообщает «Бийский рабочий». По словам депутата, он недоволен тем, что партия не выдвинула своего кандидата на выборах губернатора Алтайского края, которые прошли 9 сентября. Евгений Корчагин обвиняет в этом отказе не московское руководство партии, а лично первого секретаря крайкома КПРФ Марию Прусакову.

По мнению бийского депутата, персек Прусакова просто побоялась получить на выборах результат ниже, чем ее предшественник на посту первого секретаря крайкома Сергей Юрченко в 2014 году. При этом Корчагин говорит, что партия превратилась в «инструмент одного человека» и работает для удовлетворения его амбиций.

Однако порывать совсем с компартией Евгений Корчагин не намерен. Он побудет беспартийным до той поры, пока Мария Прусакова не покинет пост первого секретаря крайкома. Кстати, ранее Корчагин также со скандалом вышел из партии «Единая Россия».

Напомним, что ранее по той же причине из КПРФ вышел депутат краевого парламента Олег Кравченко, который также выразил свое негативное отношение к позиции Марии Прусаковой. Он считает, что под руководством Прусаковой «работа крайкома КПРФ превратилась в череду склок, интриг, скандалов, непонятных для членов и сторонников партии решений». Также Кравченко предъявил Прусаковой то, что «влияние КПРФ в Алтайском крае существенно снизилось» и отказ от участия в выборах губернатора.

А 11 сентября первый секретарь Алтайского крайкома комсомола Антон Арцибашев гневно ответил на открытое письмо руководителя фракции КПРФ в АКЗС Максима Талдыкина. Ранее Талдыкин назвал ошибкой и «сливом» отказ главы крайкома компартии Марии Прусаковой от участия партийцев в избирательной кампании на выборах губернатора.

Арцибашев считает, что Талдыкин в сговоре с другими «некогда коммунистами» из фракции КПРФ «прогнулся под власть». По словам лидера алтайских комсомольцев, эти попытки внести раскол в компартии «руководятся из белого дома». Он сказал, что КПРФ отказалась от участия в выборах губернатора Алтайского края потому, что не хотела становиться статистом и не могла преодолеть т.н. муниципальный фильтр. ПРи этом коммунисты хотели бы сосредоточится на борьбе с пенсионной реформой.