Лидера алтайских коммунистов обвинили в «сливе» губернаторских выборов

В своем открытом письме, разосланном по СМИ на следующий день после единого дня голосования, Талдыкин написал:
Отказ от участия в выборах (ставшим, по сути, «сливом» выборов и предательством интересов избирателей) был не просто проявлением пассивности или стратегической ошибкой.
Максим Талдыкин,
руководитель фракции коммунистов в АКЗС:
Были какие-то гневные слова, следовала обильная якобы обличительная дежурная риторика, но в реальную борьбу партия так и не вступила. Это дало повод для подозрений (и не безосновательных) о сговоре и нечистых политических играх со стороны крайкома.
Талдыкин считает, что на фоне понижения рейтинга президента и правящей партии из-за пенсионной реформы коммунистам нужно было бороться с кандидатом «Единой России» на этих губернаторских выборах.
Но так как от крайкома не было никаких действий, рядовые члены КПРФ поступали на выборах по-своему.
Максим Талдыкин,
руководитель фракции коммунистов в АКЗС:
По-разному поступили сторонники КПРФ на состоявшихся выборах. Кто-то испортил бюллетень, кто-то проголосовал за другого оппозиционного кандидата, кто-то просто не пришел на избирательный участок.
По словам лидера фракции коммунистов, результат Виктора Томенко, набравшего при явке в 37% почти 54% голосов, «давал реальный шанс левой оппозиции вступить в в серьезную политическую борьбу».
Максим Талдыкин,
руководитель фракции коммунистов в АКЗС:
Если бы в избирательных бюллетенях был кандидат от КПРФ, появилась бы реальная возможность проведения второго тура. Конечно, трудно было бы прогнозировать его результат, но в любом случае позиции КПРФ в Алтайском крае существенно укрепились и несогласная с властью часть жителей края получила бы возможность консолидироваться для дальнейшей борьбы против нынешнего курса партии власти.
В связи с тем, что крайком, по словам Талдыкина, ушел от политической борьбы во время губернаторских выборов, протесные настроения у коммунистов «перехватили сторонники Навального и им подобные». А к этому КПРФ оказалась совершенно не готовой.
Депутат-коммунист считает, что у его однопартийцев разочарование вызвали результаты выборов и" та роль, которую в этом сыграл краевой комитет КПРФ и лично его первый секретарь госпожа Прусакова". Но обещает продолжить борьбу «против антисоциальной политики».
Раскол у алтайских коммунистов
Напомним, что весной 2018 года внутри фракции компартии в АКЗС произошел раскол. Депутаты-коммунисты Андрей Сартаков, Максим Талдыкин, Юрий Астанчик, Владимир Попов и Олег Кравченко сместили с поста руководителя парламентского объединения Марию Прусакову. В ответ та добилась исключения из партии Попова, Талдыкина, Сартакова и Астанчика.
Талдыкин продолжает возглавлять фракцию партии в краевом заксобрании, тогда как Прусакова остается секретарем крайкома КПРФ.