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Лидера алтайских коммунистов обвинили в «сливе» губернаторских выборов

Выборы губернатора Алтайского края стали очередным поводом для внутрипартийных разборок среди региональных лидеров КПРФ. 10 сентября руководитель фракции коммунистов в краевом законодательном собрании Максим Талдыкин назвал ошибкой и «сливом» отказ главы крайкома компартии Марии Прусаковой от участия партийцев в избирательной кампании.

Мария Прусакова считает, что президент назначил достойного кандидата на пост губернатора Алтайского края.
Мария Прусакова считает, что президент назначил достойного кандидата на пост губернатора Алтайского края.
Анна Зайкова

В своем открытом письме, разосланном по СМИ на следующий день после единого дня голосования, Талдыкин написал:

Отказ от участия в выборах (ставшим, по сути, «сливом» выборов и предательством интересов избирателей) был не просто проявлением пассивности или стратегической ошибкой.

Максим Талдыкин,
руководитель фракции коммунистов в АКЗС:

Были какие-то гневные слова, следовала обильная якобы обличительная дежурная риторика, но в реальную борьбу партия так и не вступила. Это дало повод для подозрений (и не безосновательных) о сговоре и нечистых политических играх со стороны крайкома.

Талдыкин считает, что на фоне понижения рейтинга президента и правящей партии из-за пенсионной реформы коммунистам нужно было бороться с кандидатом «Единой России» на этих губернаторских выборах.

Но так как от крайкома не было никаких действий, рядовые члены КПРФ поступали на выборах по-своему.

Мария Прусакова и Максим Талдыкин.
Мария Прусакова и Максим Талдыкин.
опубликовано Марией Прусаковой в facebook.com

Максим Талдыкин,
руководитель фракции коммунистов в АКЗС:

По-разному поступили сторонники КПРФ на состоявшихся выборах. Кто-то испортил бюллетень, кто-то проголосовал за другого оппозиционного кандидата, кто-то просто не пришел на избирательный участок.

По словам лидера фракции коммунистов, результат Виктора Томенко, набравшего при явке в 37% почти 54% голосов, «давал реальный шанс левой оппозиции вступить в в серьезную политическую борьбу».

Максим Талдыкин,
руководитель фракции коммунистов в АКЗС:

Если бы в избирательных бюллетенях был кандидат от КПРФ, появилась бы реальная возможность проведения второго тура. Конечно, трудно было бы прогнозировать его результат, но в любом случае позиции КПРФ в Алтайском крае существенно укрепились и несогласная с властью часть жителей края получила бы возможность консолидироваться для дальнейшей борьбы против нынешнего курса партии власти.

Максим Талдыкин.
Максим Талдыкин.
Ирина Пергаева.

В связи с тем, что крайком, по словам Талдыкина, ушел от политической борьбы во время губернаторских выборов, протесные настроения у коммунистов «перехватили сторонники Навального и им подобные». А к этому КПРФ оказалась совершенно не готовой.

Депутат-коммунист считает, что у его однопартийцев разочарование вызвали результаты выборов и" та роль, которую в этом сыграл краевой комитет КПРФ и лично его первый секретарь госпожа Прусакова". Но обещает продолжить борьбу «против антисоциальной политики».

«КПРФ откровенно уходит в сектантство»: новый глава фракции коммунистов в АКЗС рассказал о расколе
Политика

Раскол у алтайских коммунистов

Напомним, что весной 2018 года внутри фракции компартии в АКЗС произошел раскол. Депутаты-коммунисты Андрей Сартаков, Максим Талдыкин, Юрий Астанчик, Владимир Попов и Олег Кравченко сместили с поста руководителя парламентского объединения Марию Прусакову. В ответ та добилась исключения из партии Попова, Талдыкина, Сартакова и Астанчика.

Талдыкин продолжает возглавлять фракцию партии в краевом заксобрании, тогда как Прусакова остается секретарем крайкома КПРФ.

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