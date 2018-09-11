«Помои от предателя»: алтайскому депутату ответили на критику лидера крайкома КПРФ

11 сентября первый секретарь Алтайского крайкома комсомола Антон Арцибашев гневно ответил на открытое письмо руководителя фракции КПРФ в АКЗС Максима Талдыкина. Ранее Талдыкин назвал ошибкой и «сливом» отказ главы крайкома компартии Марии Прусаковой от участия партийцев в избирательной кампании на выборах губернатора.

Свой ответ, написанный в лучших традициях советских партийных обличителей — с мощными эпитетами, Арцибашев разместил в соцсети Facebook:

Не хотелось отвечать на очередные помои от предателя и квазидепутата Максима Талдыкина, но так как его изречения начали выставлять у себя СМИ, приходится обращать на это внимание. И важно здесь даже не то, что Талдыкин это написал, а то, что на его помои обращают внимание СМИ.

Антон Арцибашев считает, что Талдыкин в сговоре с другими «некогда коммунистами» из фракции КПРФ «прогнулся под власть». По словам лидера алтайских комсомольцев, эти попытки внести раскол в компартии «руководятся из белого дома». Не ясно, что имел в виду под «белым домом» молодой политик: здание правительства края в народе называют «голубым домом». Хотя, возможно, имелись в виду дом правительства в Москве или здание, где живет и работает президент США.

Арцибашев пишет, что пока неизвестно, чем руководствуется депутат АКЗС — жаждой наживы или поддается на некий шантаж.

Комсомолец обвиняет Максима Талдыкина в том, что это не он писал свое письмо, а некий политтехнолог. А потом поясняет, что алтайские коммунисты снялись с выборов из-за ряда трудностей, которые им сложно было преодолеть.

Антон Арцибашев,

первый секретарь Алтайского крайкома комсомола:

В тексте специально обошли вопрос муниципального фильтра, потому что основная масса людей просто не знает, что это такое и что для выдвижения в кандидаты необходимо пройти сначала его. Все было выставлено так, будто КПРФ просто не захотела участвовать. В тексте специально обошли вопрос про участвующую в выборах якобы оппозицию, которая на протяжении всей кампании фактически являлась статистами, не попытавшись на финише кампании мало-мальски даже проконтролировать результаты выборов, закрыв УИКи. Кстати, для того чтобы хоть как-то показать легитимность выборов и понимая, что все эти статисты контролировать выборы не собираются, избиркому в срочном порядке пришлось в качестве наблюдателей загонять общественную палату на УИКи. Пожалуй, более-менее самостоятельным как кандидата на определенном этапе можно считать Крылова, и то его самостоятельность очень ограничена в специфику объективной его зависимости от власти, которому ЕР помогала собирать муниципальный фильтр для своего выдвижения. В тексте также никак не упоминается и то обстоятельство, что на сегодняшний день никакой из сил, кроме ЕР, невозможно собрать самостоятельно фильтр. И законодательство устроено так в Алтайском крае: для того, чтобы выдвигаться в губернаторы, необходимо пойти к ЕР на поклон, чтобы они сжалились и предоставили свою помощь в сборе фильтра.

Арцибашев рассказывает, за что, на его взгляд, «Единая Россия» могла бы пойти на такую услугу, как помощь в прохождении муниципального фильтра:

Этим летом услуга могла быть только одна — молчание против пенсионной реформы. Грубо говоря — мы вам фильтр, а вы не протестуете против повышения пенсионного возраста. Поэтому мы летом не увидели ничего более-менее адекватного от местных «СР» и ЛДПР, направленного на разоблачение этой геноцидной реформы.

То есть главный комсомолец края в своем послании вместе с Талдыкиным обличает еще и «жириновцев» со «справедливороссами», чьи кандидаты на выборах губернатора 9 сентября заняли второе и третье места соответственно.

Поэтому, пишет Арцибашев, комунисты отказались от «игры в поддавки» со властью на выборах, а сосредоточились на борьбе с пенсионной реформой.

Антон Арцибашев,

первый секретарь Алтайского крайкома комсомола:

Вне зависимости от того начала КПРФ собирать фильтр или нет, невозможно было его собрать, потому что власть боится КПРФ в крае и все законодательные рычаги у неё в руках. Выборы показали обоснованность их страха.

Максим Талдыкин. Ирина Пергаева.

Раскол у алтайских коммунистов

Напомним, что весной 2018 года внутри фракции компартии в АКЗС произошел раскол. Депутаты-коммунисты Андрей Сартаков, Максим Талдыкин, Юрий Астанчик, Владимир Попов и Олег Кравченко сместили с поста руководителя парламентского объединения Марию Прусакову. В ответ та добилась исключения из партии Попова, Талдыкина, Сартакова и Астанчика.

Талдыкин продолжает возглавлять фракцию партии в краевом заксобрании, тогда как Прусакова остается секретарем крайкома КПРФ.