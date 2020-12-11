Алтайские депутаты не смогут войти в Общественную палату

По федеральному закону, депутаты региональных органов власти, не замещающие госдолжности, не могут входить в состав Общественных палат.
Раньше такое правило распространялось только на тех парламентариев, которые осуществляли депутатскую деятельность на постоянной профессиональной основе.
Аналогичные изменения предлагается внести в краевой закон «Об Общественной палате Алтайского края».
Общественная палата Алтайского края — консультативная структура, она формируется из представителей общественных организаций, работающих на территории региона.
Кто не может входить в состав ОП
- Президент РФ, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства РФ, судьи, иные лица, замещающие государственные должности РФ, лица, замещающие должности федеральной государственной службы, государственные должности субъектов РФ, должности государственной гражданской службы субъектов РФ, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие муниципальные должности.
- Лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными на основании решения суда.
- Лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
- Лица, членство которых ранее было прекращено на основании пункта 4 части 1 статьи 13 настоящего Закона. В этом случае запрет на членство в Общественной палате относится только к работе Общественной палаты следующего состава.
- Лица, имеющие гражданство другого государства (других государств), вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.
Ранее Юрий Шамков возглавил Общественную палату Алтайского края и рассказал altapress.ru о больших изменених.