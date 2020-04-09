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Политика

Алтайские депутаты в экстренных случаях разрешили себе принимать законы без сессий

Депутаты АКЗС изменили регламент заксобрания. Теперь в период введения в регионе режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации депутаты смогут принимать краевые законы опросным способом, не собираясь на сессии, сообщила пресс-служба АКЗС.

Сессия АКЗС, 26 марта 2020 года.
Сессия АКЗС, 26 марта 2020 года.
Анна Зайкова.

Пункт 1 статьи 60 регламента предлагалось изложить следующим образом: «проведение опросов депутатов по вопросу принятия законов Алтайского края не допускается, за исключением периодов введения на территории Алтайского края режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».

За изменения голосовали 60 депутатов. Решение приняли единогласно.

Теперь в экстренной ситуации парламентарии будут принимать краевые законы и поправки в них, не собираясь сессию. Норма о принятии законов посредством опроса будет действовать только в период введения в регионе особых режимов.

Последняя очная сессия прошла 26 марта. Апрельские мероприятия в АКЗС планируют перенести на май.

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