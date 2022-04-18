Алтайские коммунисты требуют шире использовать копии Знамени Победы 9 мая

Депутаты фракции КПРФ в АКЗС предложили губернатору Алтайского края Виктору Томенко больше использовать копии Знамени Победы при проведении празднования Дня Победы. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба партии.

В регионе по закону «Об использовании копии Знамени Победы в Алтайском крае» размещать копии легендарного флага можно только на зданиях либо поднимать на мачтах и флагштоках наряду с флагом России.

Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Андрей Кривов считает необходимым «в текущей политической ситуации» предусмотреть возможность дополнительного массового размещения копий Знамени. Это касается всех городов и районов региона.

Также широко использовать Знамя коммунисты предлагают при оформлении к 9 мая улиц населенных пунктов.

Знамя Победы над Рейхстагом. Евгений Халдей

Ранее власти Барнаула рассказали, как краевая столица отметит 9 мая и будет ли «Бессмертный полк».

Кстати, праздник как всегда будет «безалкогольным».