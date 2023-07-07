7 июля
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Политика

Алтайские компании готовы заменить ушедших из России производителей сельхозтехники

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел выездное заседание комиссии Госсовета по теме сельского хозяйства в Казани, где проходит «Всероссийский день поля — 2023».

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Антон Федотов

Выездное заседание комиссии прошло в Казани. В нем приняли участие замминистра сельского хозяйства РФ, депутаты Госдумы, представители отрасли и ученые РАН. Темой комиссии Госсовета стало обеспечение устойчивого технологического суверенитета в АПК, в том числе сельскохозяйственное машиностроение.

На заседании обсудили главную льготу — возможность аграриев приобретать в лизинг, по ставке ниже рыночной, сельхозтехнику.

В 2022 году из-за внешних факторов фермеры стали меньше брать в лизинг технику, но в 2023 году ситуация выравнивается (см. дополнительную информацию). Мера поддержки для аграриев будет продолжена. Также на заседании обсудили новый вызов — уход с российского рынка иностранных компаний.

От их комплектующих во многом зависит рынок сельхозмашиностроения России. Сейчас их пытаются заменить Китай, Индия и Иран, но это также возможность и необходимость для российских производителей развивать свое производство.

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Амбициозные планы губернатора Томенко по тому, чтобы сделать сельское хозяйство стратегической отраслью региона, улучшат жизнь простых людей, считают эксперты.

Потуремский Виктор Александрович,
директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР):

Сельское хозяйство является стратегической отраслью для Алтайского края, у региона особое положение в этой сфере. Мы видим алтайскую сельхозпродукцию от Калининграда до Владивостока, мало какой регион может похвастать такими успехами. В сельское хозяйство края приходят большие инвестиции, отрасль получает поддержку. Все это безусловно позитивно сказывается на жизни простых людей. Губернатор Томенко работает с сельхозпроизводителями прежде всего по расширению социального пакета, увеличению уровня зарплат, качеству жизни работников и жителей. Прямые выгоды очевидны.

В частности напрямую на жителей сельских территорий влияет «Алтайский сельский стандарт» — повышение уровня жизни во всех населенных пунктах до единого, комфортного уровня за счет улучшения инфраструктуры, развития бизнеса, строительства и ремонта школ, больниц, спортивных, культурных учреждений.

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