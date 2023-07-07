Алтайские компании готовы заменить ушедших из России производителей сельхозтехники

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел выездное заседание комиссии Госсовета по теме сельского хозяйства в Казани, где проходит «Всероссийский день поля — 2023».

Выездное заседание комиссии прошло в Казани. В нем приняли участие замминистра сельского хозяйства РФ, депутаты Госдумы, представители отрасли и ученые РАН. Темой комиссии Госсовета стало обеспечение устойчивого технологического суверенитета в АПК, в том числе сельскохозяйственное машиностроение.

На заседании обсудили главную льготу — возможность аграриев приобретать в лизинг, по ставке ниже рыночной, сельхозтехнику.

В 2022 году из-за внешних факторов фермеры стали меньше брать в лизинг технику, но в 2023 году ситуация выравнивается (см. дополнительную информацию). Мера поддержки для аграриев будет продолжена. Также на заседании обсудили новый вызов — уход с российского рынка иностранных компаний.

От их комплектующих во многом зависит рынок сельхозмашиностроения России. Сейчас их пытаются заменить Китай, Индия и Иран, но это также возможность и необходимость для российских производителей развивать свое производство.

Пшено. СС0

Амбициозные планы губернатора Томенко по тому, чтобы сделать сельское хозяйство стратегической отраслью региона, улучшат жизнь простых людей, считают эксперты.

Потуремский Виктор Александрович,

директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР):

Сельское хозяйство является стратегической отраслью для Алтайского края, у региона особое положение в этой сфере. Мы видим алтайскую сельхозпродукцию от Калининграда до Владивостока, мало какой регион может похвастать такими успехами. В сельское хозяйство края приходят большие инвестиции, отрасль получает поддержку. Все это безусловно позитивно сказывается на жизни простых людей. Губернатор Томенко работает с сельхозпроизводителями прежде всего по расширению социального пакета, увеличению уровня зарплат, качеству жизни работников и жителей. Прямые выгоды очевидны.

В частности напрямую на жителей сельских территорий влияет «Алтайский сельский стандарт» — повышение уровня жизни во всех населенных пунктах до единого, комфортного уровня за счет улучшения инфраструктуры, развития бизнеса, строительства и ремонта школ, больниц, спортивных, культурных учреждений.