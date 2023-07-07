Всего два лайка. Читатели altapress.ru могут помочь 20-летнему инваспортсмену из Барнаула получить коляску-ступенькоход

У жителя барнаульского поселка Березовка Егора Лосева есть шанс бесплатно получить коляску вездеход-ступенькоход — молодой человек участвует в конкурсе компании, которая их производит. Читатели altapress.ru уже помогли барнаульцу пройти первый этап конкурса, а теперь могут помочь ему победить.

Егор — единственный участник финала из Сибири. Его письмо опубликовано в официальных группах компании CaterWill в социальных сетях. Чтобы выиграть коляску-ступенькоход, которая стоит около 700 тыс. рублей, Егору нужно набрать максимальное количество лайков под этими публикациями.

Голосование доступно только для участников групп, поэтому, если вы хотите помочь Егору, сначала нужно на них подписаться — во Вконтакте и в Одноклассниках.

После того, как заявку на вступление в группу одобрят, можно будет поставить лайки публикациям Егора — здесь и здесь.

Голосование завершится 9 июля в 16:00 (по мск).

Егору 20 лет. У него — ДЦП, и передвигаться он может только на коляске. Но при этом парень участвует во всероссийских соревнованиях инваспортсменов и занимает призовые места.

В своем письме Егор рассказал, как ему приходится преодолевать глубокие ямы и высокие колеи, чтобы просто погулять. Нынешняя коляска Егора не может проехать по бездорожью.