Дадут коляску, но не ту. Герой материала altapress.ru продолжает бороться за возможность выбраться из квартиры

История барнаульца Андрея Кочанова, о котором мы рассказывали в сентябре 2022 года и собрали ему на суперколяску 40 тыс. рублей, получила продолжение. Но не то, о котором мечтала наша редакция и читатели. Рассказываем, почему мужчина пока не получит долгожданный ступенькоход.

40 тысяч и надежда на чудо

Напомним, у Андрея Кочанова редкое неврологическое заболевание — миопатия Эрба-Рота. Недуг давно лишил его возможности ходить. Мужчина передвигается, в основном, на коляске. По дому ползает на руках.

Одна из главных (и ежедневных) трудностей для Андрей — выбраться из подъезда. Для этого ему нужно преодолеть 45 ступеней: от квартиры до выхода. В этом Андрею помогает супруга Елена и «волшебный ковер».

В противень Кочановы вшили старый палас. На него Андрей садиться, а Елена тянет его за собой. Так они спускаются и поднимаются домой почти каждый день.

Спасти ситуацию и спину Елены может специальное устройство — ступенькоход. Их производит новосибирская компания «Катервиль». Стоимость такой коляски — 600 тыс. рублей. Для семьи Кочановых — космическая сумма.

Андрей Кочанов. Предоставлено altapress.ru.

После нашей публикации сбор для Андрея удалось сдвинуть с мертвой точки. Читатели altapress.ru за короткий срок перечислили Андрею 40 тыс. рублей.

Также нам удалось связаться с представителями компании «Катервиль» и может ли мужчина получить сутпенькоход бесплатно. Оказалось, такое чудо может стать реальностью, если переоформить соответствующие документы.

Сумма новая — проблемы старые

Елена рассказала, что по итогам долгих бюрократических испытаний им удалось пройти медицинскую комиссию заново. Андрею дали первую группу инвалидности и постановили, что ему требуется не обычная, а электрическая коляска. Казалось бы, это уже огромный прогресс.

Семья Кочановых. Предоставлено altapress.ru.

Но, увы, не все так просто.

После обновления документов мы связались с компанией по производству ступенькоходов. Нам сказали, что да, могут предоставить один для Андрея. Но в нашем фонде социального страхования мне ответили, что Алтайский край не сотрудничает с новосибирской фирмой Катервиль. Значит получить коляску от нее мы не можем. Но моему мужу ведь нужна не обычная электроколяска, а именно ступенькоход. Андрей очень расстроился, — говорит Елена.

Более того, выяснилось, что после нового года ступенькоходы подорожали. Теперь один стоит 700 тыс. рублей. И это еще вариант «для самых худеньких» — то есть коляска маленьких габаритов. Взрослому мужчине она не подойдет. Подходящий ему ступенькоход сейчас стоит более 1,1 млн рублей.

Андрей Кочанов. Предоставлено altapress.ru.

В фонде социального страхования мне сказали, что могут приобрести электроколяску на сумму не более 500 тыс. рублей. И на том спасибо. Ждем теперь, когда она к нам приедет, — добавляет Кочанова.

На электроколяске мужчина хотя бы не будет так нагружать руки, которые болезнь тоже затрагивает. Но все же эта новая «тачка» не будет гонять по злополучным ступеням.

Что еще сделать для того, чтобы получить ступенькоход за бюджетные средства, Кочановы не знают. Сбор на устройство тоже остановился.