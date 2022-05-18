18 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Алтайские власти планируют забронировать окна в здании правительства за полмиллиона рублей

В окнах здания правительства Алтайского края установят броню. Соответствующий тендер размещен на портале Госзакупок, пишет «Банкфакс».

Правительство Алтайского края.
Правительство Алтайского края.
Анна Зайкова

Как указано в документах, на окна нанесут пленку класса защиты А3. Толщина одного слоя должна быть не менее 300 мкм (0,3 мм).

Всего необходимо наклеить два слоя на окна первого и второго этажа — для этого потребуется 142 кв. м бронированной пленки.

Издание отметило, что защита А3 — это самый высокий класс. Такую прозрачную пленку используют в банках, выставочных центрах с дорогими экспонатами, правительственных зданиях.

Окно с такой защитой может выдержать бросок бутылки или камня, удар тяжелым предметом, несильный взрыв и выстрел небольшой дробью — однако, пуленепробиваемым стекло не станет.

Заявки на участие в тендере принимаются до 25 мая, а итоги аукциона подведут 27 мая. Начальная максимальная цена контракта составила 631 тысячу рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость