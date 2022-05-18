Алтайские власти планируют забронировать окна в здании правительства за полмиллиона рублей

В окнах здания правительства Алтайского края установят броню. Соответствующий тендер размещен на портале Госзакупок, пишет «Банкфакс».

Как указано в документах, на окна нанесут пленку класса защиты А3. Толщина одного слоя должна быть не менее 300 мкм (0,3 мм).

Всего необходимо наклеить два слоя на окна первого и второго этажа — для этого потребуется 142 кв. м бронированной пленки.

Издание отметило, что защита А3 — это самый высокий класс. Такую прозрачную пленку используют в банках, выставочных центрах с дорогими экспонатами, правительственных зданиях.

Окно с такой защитой может выдержать бросок бутылки или камня, удар тяжелым предметом, несильный взрыв и выстрел небольшой дробью — однако, пуленепробиваемым стекло не станет.

Заявки на участие в тендере принимаются до 25 мая, а итоги аукциона подведут 27 мая. Начальная максимальная цена контракта составила 631 тысячу рублей.