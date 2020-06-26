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Политика

Алтайских журналистов «живьем» соберут в правительстве, где нашли COVID-19 (обновлено)

29 июня в правительстве Алтайского края проведут традиционную пресс-конференцию с министром здравоохранения Дмитрием Поповым, но в этот раз она будет не дистанционной. Журналистов собирают «живьем» в здании правительства впервые за несколько месяцев.

Коридоры власти. В правительстве Алтайского края.
Коридоры власти. В правительстве Алтайского края.
Анна Зайкова

Судя по откликам корреспондентов, не все готовы рискнуть и прийти на оффлайн мероприятие, учитывая обстановку с коронавирусом в «белом доме».

Решение пресс-службы правительства назвали странным и нелогичным, ведь только накануне стало известно, что губернатор Виктор Томенко ушел работать дистанционно. И вряд ли решение губернатора можно назвать исключительно профилактической мерой.

По словам главы региона, несколько сотрудников правительства заболели COVID-19. Обстановка, как он сказал, неблагоприятная.

Кстати, в какой структуре работают инфицированные — в пресс-службе не сообщили, несмотря на заданный еще сутки назад вопрос. Также пресс-служба пока не отвечает на вопрос, не заразился ли коронавирусом сам Томенко.

Утром 26 июня стало известно, что на самоизоляцию ушел и председатель АКЗС Александр Романенко «в связи с наличием прямых контактов с окружением губернатора».

Обновлено 15:38

Пресс-служба правительства заявила, что пресс-конференция 29 июня пройдет в дистанционном режиме.

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