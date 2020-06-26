Алтайских журналистов «живьем» соберут в правительстве, где нашли COVID-19 (обновлено)

Судя по откликам корреспондентов, не все готовы рискнуть и прийти на оффлайн мероприятие, учитывая обстановку с коронавирусом в «белом доме».
Решение пресс-службы правительства назвали странным и нелогичным, ведь только накануне стало известно, что губернатор Виктор Томенко ушел работать дистанционно. И вряд ли решение губернатора можно назвать исключительно профилактической мерой.
По словам главы региона, несколько сотрудников правительства заболели COVID-19. Обстановка, как он сказал, неблагоприятная.
Кстати, в какой структуре работают инфицированные — в пресс-службе не сообщили, несмотря на заданный еще сутки назад вопрос. Также пресс-служба пока не отвечает на вопрос, не заразился ли коронавирусом сам Томенко.
Утром 26 июня стало известно, что на самоизоляцию ушел и председатель АКЗС Александр Романенко «в связи с наличием прямых контактов с окружением губернатора».
Обновлено 15:38
Пресс-служба правительства заявила, что пресс-конференция 29 июня пройдет в дистанционном режиме.