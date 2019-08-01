Власти Алтайского края хотят выделить еще 100 млн рублей на зарплаты в «Индустриальный»

«Судя по отчетам, вывести предприятие из кризисной ситуации своими силами невозможно <…> Поэтому возникло предложение, чтобы избежать банкротства, сохранить коллектив, предоставить гарантии по выплате заработной платы работникам „Индустриального“, выделить средства из краевого бюджета», — рассказал спикер АКЗС Александр Романенко.
Депутаты поддержали предложение правительства. Теперь его должны оценить профильные комитеты.
Ранее на заседании алтайского правительства краевой минсельхоз открыто заявил: комбинат «Индустриальный» по сути банкрот. У него огромные долги и не хватает денег ни то что на дальнейшее инвестиционное развитие, но даже на текущую деятельность.
Власти нашли инвестора: новосибирское предприятие ТК «Толмачевский» предложило модернизировать комбинат, вложив в развитие его мощностей в течение трех лет порядка 600 млн рублей.