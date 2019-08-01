Власти Алтайского края хотят выделить еще 100 млн рублей на зарплаты в «Индустриальный»

30 июля в краевом парламенте прошло совещание по ситуации на тепличном комплексе «Индустриальном». На нем замминистра сельского хозяйства Сергей Межин предложил депутатам поддержать выделение 100 млн рублей из краевого бюджета на зарплату сотрудникам комбината, сообщает сайт заксобрания.

«Судя по отчетам, вывести предприятие из кризисной ситуации своими силами невозможно <…> Поэтому возникло предложение, чтобы избежать банкротства, сохранить коллектив, предоставить гарантии по выплате заработной платы работникам „Индустриального“, выделить средства из краевого бюджета», — рассказал спикер АКЗС Александр Романенко.

Депутаты поддержали предложение правительства. Теперь его должны оценить профильные комитеты.

Ранее на заседании алтайского правительства краевой минсельхоз открыто заявил: комбинат «Индустриальный» по сути банкрот. У него огромные долги и не хватает денег ни то что на дальнейшее инвестиционное развитие, но даже на текущую деятельность.

Власти нашли инвестора: новосибирское предприятие ТК «Толмачевский» предложило модернизировать комбинат, вложив в развитие его мощностей в течение трех лет порядка 600 млн рублей.