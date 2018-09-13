Алтайским полицейским показали нового начальника.

В мероприятии также участвовали избранный губернатора Алтайского края Виктор Томенко, руководители АКЗС, правоохранительных ведомств края, регионального Совета ветеранов органов внутренних дел и Общественного совета.
Аркадий Гостев отметил, что новый руководитель обладает большим практическим и профессиональным опытом:
Он ваш земляк, и, как принято говорить, прошёл все ступени служебной деятельности. Службу в органах внутренних дел начал с рядового милиционера патрульно-постовой службы. Впоследствии получил большой опыт в рамках работы в уголовном розыске, службе в подразделениях по борьбе с организованной преступностью, а также по борьбе с экономическими преступлениями.
Андрей Подолян поблагодарил руководство страны и МВД России за доверие. Он расскзаал, что потенциал полиции края позволит выполнить поставленные задачи на самом высоком уровне.
Также вручили награды полицейским края.
Биография Андрея Подоляна
- Родился в 1968 году в Рубцовске семье милиционера, сотрудника угрозыска.
- Окончил юрфак АлтГУ («правоведение») в 1993 году.
- Официально сообщается, что службу в полиции он начал в 1991 году — то есть в 23 года. И начал с должности милиционера патрульно-постовой службы ОВД Рубцовского райисполкома. По сообщению газет, Подолян после трех лет обучения в вузе перевелся на заочное отделение и после этого поступил на службу оперуполномоченным угрозыска Рубцовского ОВД.
- В 1995 году вместе с товарищами выезжал в командировку в Чечню. За эту командировку получил медаль «За отвагу».
- В 1999 году стал замначальника отдела по борьбе с организованной преступностью по Рубцовску. В 2001 году возглавил аналогичный отдел в Бийске, а спустя четыре года — ОБЭП МВД по Республике Алтай.
- В 2011 году назначен замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Пермскому краю.
- В марте 2015 года стал замначальника ГУ МВД по Волгоградской области — начальником полиции.