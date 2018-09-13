Алтайским полицейским показали нового начальника.

В мероприятии также участвовали избранный губернатора Алтайского края Виктор Томенко, руководители АКЗС, правоохранительных ведомств края, регионального Совета ветеранов органов внутренних дел и Общественного совета.

Аркадий Гостев отметил, что новый руководитель обладает большим практическим и профессиональным опытом:

Он ваш земляк, и, как принято говорить, прошёл все ступени служебной деятельности. Службу в органах внутренних дел начал с рядового милиционера патрульно-постовой службы. Впоследствии получил большой опыт в рамках работы в уголовном розыске, службе в подразделениях по борьбе с организованной преступностью, а также по борьбе с экономическими преступлениями.

Андрей Подолян поблагодарил руководство страны и МВД России за доверие. Он расскзаал, что потенциал полиции края позволит выполнить поставленные задачи на самом высоком уровне.

Также вручили награды полицейским края.

Биография Андрея Подоляна