Алтайский депутат через суд вернул себе дорогую московскую квартиру

На сторону Попова встал Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове.

«Апелляционное определение отменено с оставлением в силе решения суда первой инстанции», — говорится в кассационном решении. Столичное жилье вернется в семью депутата.

В конце июля Алтайский краевой суд постановил обратить в доход государства квартиру в Москве, которую купила супруга Владимира Попова.

Парламентарий не стал скрывать детали и дал пресс-конференцию, на которой подробно объяснил всю суть нашумевшей истории.

Он особо подчеркивал, что дело, развернувшееся вокруг купленной им квартиры, — это сговор и публичная порка в назидание другим народным избранникам.