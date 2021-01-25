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Политика

Алтайский депутат через суд вернул себе дорогую московскую квартиру

Депутат АКЗС Владимир Попов смог отстоять в суде московскую квартиру стоимостью 65 млн рублей, которую ранее постановили отдать государству, пишет «Полистибру».

Владимир Попов. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Владимир Попов. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Олег Богданов, altapress.ru

На сторону Попова встал Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове.

«Апелляционное определение отменено с оставлением в силе решения суда первой инстанции», — говорится в кассационном решении. Столичное жилье вернется в семью депутата.

В конце июля Алтайский краевой суд постановил обратить в доход государства квартиру в Москве, которую купила супруга Владимира Попова.

Парламентарий не стал скрывать детали и дал пресс-конференцию, на которой подробно объяснил всю суть нашумевшей истории.

Он особо подчеркивал, что дело, развернувшееся вокруг купленной им квартиры, — это сговор и публичная порка в назидание другим народным избранникам.

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