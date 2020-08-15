Алтайский депутат Госдумы от КПРФ увеличил доходы в три раза и обогнал земляков-единороссов

Депутаты Госдумы опубликовали 14 августа свои декларации о доходах за 2019 год. Из опубликованных сведений видно, что среди алтайских депутатов больше всего — в 3,3 раза — возросли у выдвиженца КПРФ Сергея Шаргунова.

"Грозим кулаками курортному сбору" - Сергей Шаргунов (в центре в голубой рубашке) с жителями Горно-Алтайска.

В Госдуме от Алтайского края трудятся девять депутатов, большинство представляют «Единую Россию» и только один — КПРФ.

Altapress.ru, ознакомившись со сведениями о доходах за 2019 год, сравнил их с 2018 и 2017 годами. Из сравнения очевидно: благосостояние народных избранников неуклонно повышается — впрочем, за некоторые исключениями.

При этом Сергей Шаргунов оказался рекордсменом не только по динамике своих доходов, но и по абсолютному размеру: он заработал столько же, сколько четыре депутата-единоросса.

В Государственной думе. duma.gov.ru

Судите сами (в скобках — доход за 2018 и 2017 годы соответственно).

Данил Бессарабов ( ЕР): 5,4 млн рублей ( 4,8 млн и — с учетом продажи недвижимости — 18,5 млн рублей).

ЕР): рублей 4,8 млн и — с учетом продажи недвижимости — 18,5 млн рублей). Олег Быков ( ЕР): 5,89 млн рублей ( 4,8 млн и 1,27 млн рублей).

ЕР): рублей 4,8 млн и 1,27 млн рублей). Николай Герасимнеко ( ЕР): 7,428 млн рублей ( 6,9 млн и 8,263 млн рублей).

ЕР): рублей 6,9 млн и 8,263 млн рублей). Валерий Елыкомов ( ЕР): 5,787 млн рублей ( 5,387 млн и 4,99 млн рублей).

ЕР): рублей 5,387 млн и 4,99 млн рублей). Виктор Зобнев ( ЕР): 5,1 млн рублей ( 4,7 млн и 6,357 млн рублей).

ЕР): рублей 4,7 млн и 6,357 млн рублей). Наталья Кувшинова ( ЕР): 5,49 млн рублей ( 4,759 млн и 4,68 млн рублей).

ЕР): рублей 4,759 млн и 4,68 млн рублей). Иван Лоор ( ЕР): 5,67 млн рублей ( 5,058 млн и 4,9 млн рублей).

ЕР): рублей 5,058 млн и 4,9 млн рублей). Александр Прокопьев ( ЕР): 9,688 млн рублей ( 8,3 млн и 9,27 млн рублей).

ЕР): рублей 8,3 млн и 9,27 млн рублей). Сергей Шаргунов ( КПРФ): 22,9 млн рублей ( 6,833 млн и 6,6 млн).

При этом Сергей Шаргунов стал единственным алтайским депутатом, вошедшим в ТОП-50 полезных в пандемию народных избранников.

Их КПД измеряли в период пандемии с апреля по июль 2020 года на основе четырех индексов: четырех индексов: активности работы в нижней палате (в законотворческой работе), народного голосования, активности в регионах и медийности.