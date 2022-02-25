Алтайский депутат открыто поддержал военную операцию на Украине и призвал «не ругать своих»

Депутат сравнил происходящее на Украине с грузинской историей и поблагодарил власти страны за оперативное реагирование на ситуацию.
Чермен Хугаев,
депутат АКЗС от партии «Коммунисты России»:
Я выходец из Южной Осетии и прекрасно помню, как Грузию вооружали, и ее военный бюджет за короткое время вырос в 30 раз. Тогда российское руководство предпочло дождаться активных военных действий, в результате чего погибло более 100 миротворцев и более 2 тыс. гражданского населения меньше, чем за двое суток, пока российская армия подходила. Все равно нас назвали агрессорами, и мы были во всем виноваты. Поэтому когда я наблюдал, как накачивают украинскую армию, которая уже имеет ядерные амбиции, мне стало плоховато. Я стал представлять, что реакция у России будет такая же, и власти позволят начать боевые действия против нашей территории — Курск, Белгород, Краснодар, Ростов. Слава Богу, за долгие годы мы научились правильно реагировать на подобные вещи, и это вынужденные меры.
При этом депутат отметил, что удивлен реакции части населения России, которая выступает против и открыто «ругает своих». «Нам кажется, во время операции это не правильно. Вот когда все закончится, тогда можно будет покритиковать. Но во время драки нужно своих поддерживать», — высказал свое мнение Хугаев.
Больше никто из краевых депутатов по поводу действий на Украине ничего не говорил.
Что произошло
Напомним, утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.
«Нам не оставили шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям», — заявил президент.
Накануне в Евросоюзе отреагировали на спецоперацию и решили оперативно принять новые жесткие санкции против России.