Алтайский депутат открыто поддержал военную операцию на Украине и призвал «не ругать своих»

25 февраля Чермен Хугаев, депутат АКЗС от партии «Коммунисты России», на сессии высказался относительно военных действий на Украине и попросил соотечественников не высказываться против. По крайней мере пока идут боевые действия.

Депутат сравнил происходящее на Украине с грузинской историей и поблагодарил власти страны за оперативное реагирование на ситуацию.

Чермен Хугаев,

депутат АКЗС от партии «Коммунисты России»:

Я выходец из Южной Осетии и прекрасно помню, как Грузию вооружали, и ее военный бюджет за короткое время вырос в 30 раз. Тогда российское руководство предпочло дождаться активных военных действий, в результате чего погибло более 100 миротворцев и более 2 тыс. гражданского населения меньше, чем за двое суток, пока российская армия подходила. Все равно нас назвали агрессорами, и мы были во всем виноваты. Поэтому когда я наблюдал, как накачивают украинскую армию, которая уже имеет ядерные амбиции, мне стало плоховато. Я стал представлять, что реакция у России будет такая же, и власти позволят начать боевые действия против нашей территории — Курск, Белгород, Краснодар, Ростов. Слава Богу, за долгие годы мы научились правильно реагировать на подобные вещи, и это вынужденные меры.

При этом депутат отметил, что удивлен реакции части населения России, которая выступает против и открыто «ругает своих». «Нам кажется, во время операции это не правильно. Вот когда все закончится, тогда можно будет покритиковать. Но во время драки нужно своих поддерживать», — высказал свое мнение Хугаев.

Взрыв возле города на Украине. 24 февраля 2022 года. кадр из видео.

Больше никто из краевых депутатов по поводу действий на Украине ничего не говорил.

Что произошло

Напомним, утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

«Нам не оставили шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям», — заявил президент.

Накануне в Евросоюзе отреагировали на спецоперацию и решили оперативно принять новые жесткие санкции против России.