Алтайский глава проведет «прямую линию» с народом

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин проведет первую «прямую линию» с жителями 9 сентября. Об этом он сам напомнил в Instagram .

«Все вы помните, что наш президент рекомендовал руководителям регионов организовывать прямое общение с жителями не реже раза в год», — написал глава региона и перечислил способы задать вопросы.

Их можно будет направить через раздел на сайте правительства Республики Алтай, по электронной почте oprosglave2021@mail.ru и по телефону 8 800 2005 904 (по будням с 10:00 до 17:00).

Хорохордин выразил надежду на «открытый разговор и конструктивный диалог».

Посмотреть трансляцию можно будет в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко тоже собирался провести «прямую линию», но даты так и не назвал. Известно, что это будет после выборов 19 сентября.