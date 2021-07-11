Томенко и другим губернаторам Кремль поручил заняться прямыми линиями с народом

Главам российских регионов в частности рекомендовано не реже раза в год проводить аналогичное прямое общение с жителями. Администрация президента в свою очередь будет осуществлять не только технологическую и консультационную поддержку в организации данного мероприятия, но и контроль за исполнением поручения главы государства.
В этом году «прямая линия» президента Владимира Путина состоялась в 20-й раз. Вопросов из Алтайского края Путину в прямом эфире не задали.
Впрочем один из них едва не попал в прямой эфир. Жители Рубцовска жаловались президенту на низкое качество медицинской помощи, плохие дороги и неэффективность местных чиновников.
По мнению altapress.ru, губернатор Алтайского края Виктор Томенко достаточно редко редко общается с населением и журналистами. В частности, в регионе не проводятся большие пресс-конференции для федеральных, краевых и районных СМИ, как это делал его предшественник Александр Карлин.
Не проводятся и «прямые линии» с жителями Алтайского края, которые раньше организовывались государственными и краевыми СМИ — газетой «Алтайская правда» телекомпанией «Катунь 24», ГТРК «Алтай».
Но не исключено, что губернаторская активность в СМИ в ближайшие месяцы возрастет, так как Виктор Томенко возглавил региональный партийный список «Единой России» на выборах в АКЗС.