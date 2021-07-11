Томенко и другим губернаторам Кремль поручил заняться прямыми линиями с народом

Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам «прямой линии с населением», прошедшей 30 июня. Об этом сообщает «Общероссийский народный фронт» (ОНФ).

Главам российских регионов в частности рекомендовано не реже раза в год проводить аналогичное прямое общение с жителями. Администрация президента в свою очередь будет осуществлять не только технологическую и консультационную поддержку в организации данного мероприятия, но и контроль за исполнением поручения главы государства.

В этом году «прямая линия» президента Владимира Путина состоялась в 20-й раз. Вопросов из Алтайского края Путину в прямом эфире не задали.

Впрочем один из них едва не попал в прямой эфир. Жители Рубцовска жаловались президенту на низкое качество медицинской помощи, плохие дороги и неэффективность местных чиновников.

По мнению altapress.ru, губернатор Алтайского края Виктор Томенко достаточно редко редко общается с населением и журналистами. В частности, в регионе не проводятся большие пресс-конференции для федеральных, краевых и районных СМИ, как это делал его предшественник Александр Карлин.

Не проводятся и «прямые линии» с жителями Алтайского края, которые раньше организовывались государственными и краевыми СМИ — газетой «Алтайская правда» телекомпанией «Катунь 24», ГТРК «Алтай».

Но не исключено, что губернаторская активность в СМИ в ближайшие месяцы возрастет, так как Виктор Томенко возглавил региональный партийный список «Единой России» на выборах в АКЗС.