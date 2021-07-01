Вопрос из Алтайского края едва не попался Владимиру Путину на прямой линии

Вопрос от жителя Рубцовска мелькнул в трансляции прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 30 июня. Журналисты не озвучили обращение, но Telegram-канал « Алтайские крайности » опубликовал скриншот видео.

Автор вопроса интересуется, почему в Рубцовске не оказывается полноценная медицинская помощь.

«В городе нет даже платного аппарата МРТ. На МРТ пациентов отправляют в Барнаул, за 300 км. В Горбольнице № 2 стоит старый аппарат МСКТ, который за 2 минуты обследования дает почти годовое облучение. Нет современного рентген-аппарата. Нет в городе гематолога, иммунолога, отоларинголога», — сообщает житель Рубцовска.

Кроме проблем в здравоохранении, автор жалуется на благоустройство города, состояние дорог и вывоз мусора.

В ходе прямой линии с президентом России не прозвучало ни одного вопроса из Алтайского края, но еще до начала общения с главой государства некоторые проблемы решились.

Например, Маргарита Тупикина обратилась на прямую линию с вопросом о том, почему в селе Новая Чемровка «провисает» строительство новой школы. Вскоре последовал ответ администрации Зонального района.