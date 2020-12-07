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Политика

Алтайский губернатор Томенко немного поднялся в рейтинге влияния

Три сибирских губернатора упали в рейтинге влияния глав субъектов РФ 2020 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Агентства политических и экономических коммуникаций. Губернатор Алтайского края в число потерявших позиции не вошел.

Сессия АКЗС 27 ноября 2020 года. Виктор Томенко.
Сессия АКЗС 27 ноября 2020 года. Виктор Томенко.
пресс-служба АКЗС

Больше всего в списке опустился омский губернатор Александр Бурков (с 64-ого на 71-е место), во много из-за резонансного случая с пациентом, которого привезли к зданию минздрава, так как мест в больницах не было.

На втором месте по темпам снижения влияния оказался губернатор Красноярского края Александр Усс (с 40-ого на 46-е место), а также незначительно в рейтинге опустился губернатор Кузбасса Сергей Цивилев (с 29-ого на 30 место).

Губернатор Алтайского края стал одним из шести глав регионов СФО, которые усилили позиции. Виктор Томенко переместился с 77-ого на 69-е место.

Ранее сообщалось, что активность Виктора Томенко в Instagram упала «на дно» губернаторского рейтинга.

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