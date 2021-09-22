Алтайский край сменит сенатора

Заксобрание Алтайского края, предварительно, будет представлять Виктор Зобнев («Единая Россия»), депутат Госдумы нынешнего VII созыва.
Он был в общекраевой тройке кандидатов на выборах в АКЗС по единому избирательному округу, что гарантировало ему прохождение в заксобрание. Действительно ли политика ждет повышение до Совфеда — пока можно утверждать предварительно.
Напомним, бывший губернатор региона Александр Карлин остается сенатором от исполнительной власти, его данная ротация не касается.
Виктор Зобнев родился в Рубцовске. В 2002 году стал одним из основателей ЗАО «Рубцовский завод запасных частей», занимал должность председателя совета директоров предприятия.
Сергей Белоусов представляет Алтайский край в Совфеде с 2008 года. Его полномочия продлевались в 2011 и 2016 годах. До избрания представителем в СФ был гендиректором строительно-проектно-промышленного акционерного общества «СтройГАЗ».