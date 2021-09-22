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Политика

Алтайский край сменит сенатора

Один из сенаторов, представляющих Алтайский край в Совфеде, поменяется в связи с выборами в региональный парламент. Источники РБК сообщили, что уйдет Сергей Белоусов, представлявший интересы региона в верхней палате с 2008 года.

Виктор Зобнев, депутат Государственной Думы.
Виктор Зобнев, депутат Государственной Думы.
архив Рубцовского драматического театра.

Заксобрание Алтайского края, предварительно, будет представлять Виктор Зобнев («Единая Россия»), депутат Госдумы нынешнего VII созыва.

Он был в общекраевой тройке кандидатов на выборах в АКЗС по единому избирательному округу, что гарантировало ему прохождение в заксобрание. Действительно ли политика ждет повышение до Совфеда — пока можно утверждать предварительно.

Сессия АКЗС. 25 марта 2021 года. Сергей Белоусов.
Сессия АКЗС. 25 марта 2021 года. Сергей Белоусов.
Анна Зайкова

Напомним, бывший губернатор региона Александр Карлин остается сенатором от исполнительной власти, его данная ротация не касается.

Виктор Зобнев родился в Рубцовске. В 2002 году стал одним из основателей ЗАО «Рубцовский завод запасных частей», занимал должность председателя совета директоров предприятия.

Сергей Белоусов представляет Алтайский край в Совфеде с 2008 года. Его полномочия продлевались в 2011 и 2016 годах. До избрания представителем в СФ был гендиректором строительно-проектно-промышленного акционерного общества «СтройГАЗ».

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