Алтайский спикер предложил объявить Год села и запустить сельский нацпроект

Председатель Алтайского краевого заксобрания Александр Романенко, выступая в Совете Федерации 13 декабря, предложил объявить в России 2020-й Годом села. Он также считает, что нужно запустить в стране еще один, 15-й, нацпроект — развития сельских территорий, сообщает пресс-служба АКЗС. Однако пока такие решения довольно умозрительны — их могут принять только правительство или президент.

Романенко выступил на заседании совета законодателей РФ, где обсуждали стратегию развития сельских территорий России до 2030 года.

Сейчас в России работает федеральная целевая программа устойчивого развития сельских территорий до 2020 года. Деньги по ней выделяются регионам по подпрограмме развития сельского хозяйства. Примечательно, что изначально в проекте федерального бюджета на 2019 год денег на развитие сельских территорий не выделили, их планировали перераспределить по другим программам.

Однако, по словам председатель Совета Федерации Валентины Матвиенко, средства удалось оставить в ведомственной программе. Хотя решение это недостаточное, признала она.

Романенко в продолжение темы предложил создать новый национальный проект. Это, по его мнению, помогло бы вывести село на качественно новый уровень. Сейчас, сообщил Романенко, разрабатывается отдельная федеральная программа по этой теме — Владимир Путин поручил подготовить ее к 1 июня 2019 года.

Спикер алтайского парламента считает, что развитие дорожной инфраструктуры, социальной сферы, производства, занятости, кадрового обеспечения российского села не должно уступать городскому.

Хорошим поводом для более интенсивной работы в этом направлении может стать объявление 2020-го Годом села в России, сказала Романенко. С такой инициативой выступили депутаты Ярославской областной думы.

Однако вероятность, что инициативы главы алтайского парламента поддержат, пока довольно призрачны. Особенно в части создания дополнительного нацпроекта. Те крупные нацпроекты, которые разрабатываются в правительстве сейчас, основываются на программной речи президента, озвученной им Федеральному Собранию и подкрепленной майским указом, который Владимир Путин подписал в день инаугурации в мае. Вероятность запуска дополнительного проекта оценить пока крайне сложно.

Частный дом в лесу. Деревня. Анна Зайкова , altapress.ru

Тем временем проблема развития села стоит действительно остро, о чем говорят многочисленные примеры оптимизаций, кадрового голода, «рассыпающейся» инфраструктуры в районах края.

Экс-руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Андрей Клюзов в недавнем интервью altapress.ru, оценивая не слишком высокую поддержку президента на мартовских выборах, сказал прямо: «Здесь большая доля сельского населения, о котором, я считаю, на федеральном уровне просто забыли — проектов по развитию и поддержке села по факту нет».

Тем временем в конце ноября губернатор Виктор Томенко объявил, что в 2019 году в Алтайском крае более чем в 2,5 раза увеличат объемы бюджетных средств, направляемых на устойчивое развитие сельских территорий. Власти планируют продолжить не только инфраструктурные проекты, но и жилищные, в том числе и для молодых семей.