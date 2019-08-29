Алтайское минприроды получило право признавать любую свалку в регионе законной

Минприроды Алтайского края получило право формировать региональный перечень мусорных полигонов или официально — объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), которые уже работали до 1 января 2019 года, но не попали в федеральный реестр свалок. Такой закон приняли краевые депутаты 29 августа.

Почему важен закон?

Принятие этого закона важно, поскольку, во-первых, позволит до 2023 года вывозить мусор на «промежуточные» свалки, а во-вторых, может повлиять на формирование «мусорного» тарифа уже на 2020 год.

Дело в том, что после запуска реформы с начала этого года был сформирован федеральный реестр полигонов, куда региональные операторы, отвечающие на вывоз отходов, имели право их вывозить. Однако оказалось, что некоторые из них расположены в десятках километров от населенных пунктов. То есть возить далеко и невыгодно, и все расходы «зашивались» в тариф.

Ранее в минстрое края сообщали, что наибольшую долю в тарифах регоператоров составляют именно расходы на сбор и транспортирование ТКО — от 58 до 86%.

Некоторые подрядчики, впрочем, могли и не довозить отходы до официального полигона, а вываливали их «на огороде», как сказал на майском совещании лидер фракции «Единая Россия» в АКЗС Сергей Приб.

Мусор , свалка. barnaul.org

Как решили проблему?

26 июля текущего года был принят федеральный закон, который дал право регионам разрабатывать и утверждать территориальные перечни объектов размещения ТКО. Депутаты Алтайского края приняли аналогичный документ. Оба вступят в силу 25 сентября.

По идее, транспортное плечо для вывоза мусора на более близкий полигон может сократиться, а соответственно, уменьшатся и расходы. Но как это на самом деле отразится на тарифе, станет ясно, когда его утвердят власти края.

По данным на конец мая, региональные операторы вывозили мусор централизованно по новым правилам из 243 населенных пунктов, где проживает 76% жителей края. Всего в крае около 1,6 тысяч населенных пунктов.