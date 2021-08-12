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Политика

Американские спецслужбы не пришли к консенсусу насчет происхождения ковида

Разведка США не пришла к единому мнению и не выработала одну позицию относительно происхождения коронавируса, сообщает CNN.

Пандемия, коронавирус.
Пандемия, коронавирус.
CC0

Разведслужбы уже наметили предварительную версию отчета, в настоящее время доклад проходит проверку. Тем не менее, чиновники не достигли консенсуса, было ли происхождение COVID-19 лабораторным или вирус появился естественным путем.

Один из источников отметил — в настоящее время в отчете «нет ничего из ряда вон выходящего», однако не исключил, что данные значительно изменятся до конца августа.

Результаты расследования не будут опубликованы, пока оно продолжается.

Доклад, который был подготовлен без какого-либо участия Китая, сейчас рассматривается разведывательным сообществом и внешними экспертами для получения отзывов.

После того, как засекреченная версия будет завершена, будет разработана еще одна — чтобы администрация президента США Джо Байдена могла поделиться чем-то с широкой общественностью, пишет Lenta.ru.

Ранее китайские ученые оценили вероятность искусственного происхождения ковида. Они выяснили, что происхождение коронавируса может быть только природным. В качестве доказательства использовали теорию эволюции.

Они отметили, что вирус очень хорошо адаптировался к человеческой популяции по сравнению с SARS-CoV образца 2003 года. Такой уровень приспособляемости, по всей видимости, развился в течение длительного периода.

Между тем глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус не исключил вероятность искусственного происхождения коронавируса.

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