Обозреватель Генри Олсен опубликовал в газете The Washington Post колонку, в которой заявил, что «двухсотлетняя гегемония Запада» может закончиться к 2040 году со значительным ростом ВВП Китая и Индии.

Олсен подсчитал, что ВВП государств, которые ввели санкции против России, начали падать еще с 2000 года — 79,4% до 60,4% в 2020 году.

«К 2040 году Китай и Индия вместе будет иметь больший ВВП по покупательной способности, чем США и восемь крупнейших стран, которые ввели санкции против России, вместе взятые. Добавьте к этому развивающие державы: Бразилию, Мексику, Индонезию и Турцию. Тогда соотношение сил в мире изменится еще сильнее. Такое развитие событий закончит двухсотлетнюю гегемонию Запада, если только кто-то из этих растущих сил не присоединится к нему», — цитируют «Известия» американского обозревателя.

По его мнению, Китай и Индия не сплотились против России потому, что у них идет бурных экономический рост.

«Запад был мировым лидером на протяжении двух столетий. Если мы не адаптируемся к ситуации и не подготовимся к будущему, сегодняшний коллективный ответ России может стать лебединой песней для Запада», — подытожил обозреватель.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что влияние Запада на подконтрольный Киев приведет к распаду Украины.