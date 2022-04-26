26 апреля
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Политика

Патрушев предрек Украине распад на несколько государств «из-за ненависти»

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил в интервью «Российской газете», что влияние Запада на подконтрольный Киев приведет к распаду Украины.

Николай Патрушев, секретарь Совбеза РФ.
Николай Патрушев, секретарь Совбеза РФ.
kremlin.ru

Патрушев отметил, что Запад для давления на Россию выбрал для этого Украину, чтобы разделить единый народ.

«Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому. Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов. Поэтому итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств», — подчеркнул он.

Секретарь Совбеза указал, что ненависть никогда не сможет привести к народному единству.

Также Патрушев уверен, что в Европе «новое дыхание» получит торговля детьми, вывезенными с Украины для, например, незаконного усыновления.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на угрозы Украины ударить по Крымскому мосту.

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