Патрушев предрек Украине распад на несколько государств «из-за ненависти»

Патрушев отметил, что Запад для давления на Россию выбрал для этого Украину, чтобы разделить единый народ.

«Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому. Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов. Поэтому итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств», — подчеркнул он.