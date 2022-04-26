Патрушев предрек Украине распад на несколько государств «из-за ненависти»

Патрушев отметил, что Запад для давления на Россию выбрал для этого Украину, чтобы разделить единый народ.
«Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому. Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов. Поэтому итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств», — подчеркнул он.
Секретарь Совбеза указал, что ненависть никогда не сможет привести к народному единству.
Также Патрушев уверен, что в Европе «новое дыхание» получит торговля детьми, вывезенными с Украины для, например, незаконного усыновления.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на угрозы Украины ударить по Крымскому мосту.