Медведев ответил на угрозы Украины ударить по Крымскому мосту

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предупредил об ответных мерах в случае удара Украины по Крымскому мосту.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предложил нанести удар по Крымскому мосту.

«Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», — написал Медведев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления Данилова «анонсированием теракта».

Он также заверил, что вокруг стратегического моста обеспечиваются все необходимые меры безопасности по линии соответствующих служб.

Напомним, на Украине давно предлагают нанести удар по мосту, в частности, в декабре 2020 года с такой инициативой выступил местный политолог.

Ранее Медведев заявил, что Россия может загнать под лед «русофобов и имбецилов».