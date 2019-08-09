Американцы заявили, что Россия рухнет сама, без вмешательства Запада

Россия идёт по пути медленного разрушения, потому что её самая большая проблема носит внутренний характер. У нее нет национальной идентичности, которая распространялась бы на всё её население, написал американский историк Питер Ельцов на портале Onet. Он полагает, что тикающая часовая бомба сепаратизма, которой так опасается Путин, взорвётся через 10— 30 лет. Перевод его публикации публикует RT.

Слабее империи Романовых

На протяжении последних 10 лет американские эксперты по международным делам, а также политики всё чаще смотрели с опасением на Россию. Cтрах перед ней рос особенно тогда, когда раскрылось вмешательство российских властей в президентские выборы 2016 года, пишет историк.

«Но что если самая большая угроза для России — не Соединённые Штаты или какое-то другое государство, а сама Россия?» — задаётся вопросом Ельцов.

На протяжении последнего десятилетия Путин «аннексировал» бывшие советские территории, организовал кибератаки на иностранную инфраструктуру, а также отменил много решений государственного устройства, защищающих демократию.

«Россия может казаться могучей державой, но в действительности она намного слабее, чем империя Романовых или СССР», — говорит историк.

Россиян ничто не объединяет

Самая большая проблема России носит внутренний характер, полагает исследователь. Эта большая евразийская страна не создала такой национальной идентичности, которая распространялась бы на всё её население.

Миллионы граждан России проявляют лишь сомнительную лояльность своему государства. Как только Москва ослабит жёсткий контроль местных выборов — а это может случиться только тогда, когда Путин перестанет быть президентом, — эти группы попытаются получить независимость.

«Как антрополог, историк и политолог, который долгое время жил в Евразии, я считаю, что тикающая часовая бомба сепаратизма, которой так опасается Путин, взорвётся через 10, 20, максимум — через 30 лет», — уверяет он.

Часы СС0

Почему возможен распад

Это, по мнению историка, произойдёт по трём причинам.

Во-первых, сепаратистские движения в России очень сильны. Он приводит в пример Татарстан и Башкортостан — у них очень сильные националистические организации, которые призывают к объединению с турецко-язычными или угро-финским обществами в регионе.

Во время чеченской войны на рубеже XXI века было отчётливо видно, что сепаратистские движения в России могут быть очень продолжительными и кровавыми. И это касается не только национальных меньшинств, потому что россияне, которые живут в богатой сырьём Сибири, на Урале и Дальнем Востоке тоже пытались добиться независимости, подчёркивает историк.

При преемнике Путина находящееся под напряжением единство государства может треснуть под давлением сепаратизма. Можно лишь спекулировать на тему, кем будет следующий лидер, но его скорее всего назначит сам Путин. Непонятно, однако, сможет ли преемник жёсткой рукой взять под контроль разные группы и регионы.

Во-вторых, объединяющая Россию идеология не имеет такой силы влияния, как её прежние аналоги. Путинизм — это агрессивная смесь идеи евразийства и того, что ультраконсервативный философ Александр Дугин называет Четвёртой политической теорией. Она не может быть приравнена к действующей в прежней России идеологии власти царей или к марксизму-ленинизму.



