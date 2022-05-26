«Аморально, грешно, омерзительно»: алтайские депутаты поругались из-за инициативы по пенсионной реформе

Алтайский край не будет выходить с инициативой в Госдуму по пересмотру закона о пенсионной реформе. С таким предложением на майской сессии вышла фракция КПРФ в АКЗС, но депутаты ее не поддержали. Более того, увлеклись политическими разборками и обвинениями.

Андрей Кривов, представитель фракции КПРФ в Алтайском крае, отметил, что принятая в 2018 году пенсионная реформа ожидаемо себя не оправдала. Уровень жизни в стране снизилась, экономика не улучшилась.

По его словам, объявленные на днях предложения президента по повышению пенсий на 10% особого эффекта иметь не будет. В среднем по стране прибавка составит 1760 рублей, утверждает Кривов, что не соответствует инфляционным ожиданиям.

Кривов признался, что сам является пенсионером и если бы он не работал, то получал всего на 3,1 тыс. больше. Коммунисты предложили коллегам поддержать их инициативу по обращению в Госдуму и отмене пенсионного возраста, напомнив, что у многих из них этот пункт был в предвыборных обещаниях.

Вместо солидарности последовали обвинения. Сергей Матасов из фракции «Коммунисты России» назвал КПРФ «партейкой», которая занимается только пиаром, не более того. «Эссеры» настаивали на том, что предложение не имеет должного финансово-экономического обоснования и не понятно, откуда государству брать средства на покрытие выпадающих доходов.

Людмила Цивилева из ЛДПР открыто обвинила коммунистов в том, что те предлагают «сырую» инициативу.

«Поставить вопрос, ждать, что не пройдет, потом всех обвинять. Для чего делаете?» — спросила она.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Сергей Писарев. Анна Зайкова

Самым красноречивым оказался депутат АКЗС Сергей Писарев. Он отметил, что вообще не хотел выступать по данному вопросу, однако «всю ночь читал Зюганова».

«Знаете, а он не плохой единоросс, потому что полностью поддерживает президента. В этот исторический момент для страны не надо умным людям объяснять, что идет не операция, а идет война по спасения нашего отечества. Зюганов так и сказал, что если мы эти задачи не решим, всем придется одеть шинели. Это он вам сказал, уважаемые коллеги от КПРФ. Поразительно, когда лидеры всех фракций Государственной думы объединяются вокруг президента, а лидеры в регионах продолжают вести себя так, как будто их избирательная компания еще не закончилась. Вы сказали о профиците бюджета. Меня поражает, когда мы мирно сидим в этом зале и забываем, что из пушек улетает бюджет во имя нас с вами. Вносить смуту в такое время аморально, грешно и омерзительно. Я призываю всех не голосовать за данный закон сейчас», — отметил Писарев.

Напомним, в апрельской сессии КПРФ уже пыталось внести свое предложение, однако оно было автоматически отклонено из-за отрицательного заключения профильного комитета.