Губернатор Алтайского края сможет увольнять мэров

Губернатор Алтайского края получит возможность самостоятельно убирать с должностей глав города, если они не будут реагировать на внесенные предупреждения. Такой пункт планируют внести в Устав Алтайского края в июне.

Вопросы по изменению Устава рассмотрели на заседании краевого правительства.

Всего в Устав собираются внести 28 изменений, пишет «Амик». Сделают для того, чтобы главный документ региона соответствовал федеральному законодательству.

По словам представителя губернатора в АКЗС Натальи Кувшиновой, Устав дополнят новой статьёй, определяющей систему органов госвласти в регионе. Под это определение в частности попадают АКЗС, губернатор, правительство.

«В Уставе появится новое положение: высшее должностное лицо субъекта вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации, если он как должностное лицо не исполняет надлежащим образом переданные государственные полномочия. В случае если нарушения не были устранены, глава региона вправе отрешить от должности главу муниципального образования», — рассказала она.

Также будут отредактированы нормы о полномочиях АКЗС, а право законодательной инициативы закрепят за прокурором края в полном объёме.

Депутаты регионального уровня станут лицами, занимающие госдолжность. При этом им будет разрешено, как и раньше, заниматься предпринимательской деятельностью.

Правовой статус депутата будет раскрыт в изменениях в соответствующий краевой закон, который разработают во втором полугодии.