12 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко исполнился 51 год

12 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко отмечает 51-летие.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Пресс-служба правительства Алтайского края.

В соцсетях именинника уже поздравляют с днем рождения. Например, глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев у себя в Telegram написал «двойное поздравление» — своей маленькой дочке и губернатору.

Пластеев пожелал главе региона удачи, позитива, плодотворной работы и пригласил на открытие детского садика.

А праздничный день для губернатора начался плодотворно. В 11 часов он проводит заседание правительства.

Томенко родился в Норильске, а в Алтайский край перебрался в 2018 году.

В прошлом году, к полувековому юбилею, altapress.ru говорил с алтайскими и красноярскими политиками и экспертами, которые наблюдали за карьерой Виктора Петровича в двух регионах. Они поделились своими мнениями о его управленческих и политических качествах.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость