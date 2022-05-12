Губернатору Алтайского края Виктору Томенко исполнился 51 год

В соцсетях именинника уже поздравляют с днем рождения. Например, глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев у себя в Telegram написал «двойное поздравление» — своей маленькой дочке и губернатору.
Пластеев пожелал главе региона удачи, позитива, плодотворной работы и пригласил на открытие детского садика.
А праздничный день для губернатора начался плодотворно. В 11 часов он проводит заседание правительства.
Томенко родился в Норильске, а в Алтайский край перебрался в 2018 году.
В прошлом году, к полувековому юбилею, altapress.ru говорил с алтайскими и красноярскими политиками и экспертами, которые наблюдали за карьерой Виктора Петровича в двух регионах. Они поделились своими мнениями о его управленческих и политических качествах.